Беларусь отказывается от российской системы денежных переводов
Со следующего года в Беларуси перестанет работать российская система денежных переводов BLIZKO.
С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций отправки и выплаты международных денежных переводов в системе BLIZKO.
Беларусбанк был единственным, кто работал в Беларуси с этой системой.
BLIZKO – российская система денежных переводов, с помощью которой можно отправлять деньги в российских рублях, долларах и евро.
Источник: belsat.eu
15:21 27/12/2019
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