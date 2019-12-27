Беларусь отказывается от российской системы денежных переводов

С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций отправки и выплаты международных денежных переводов в системе BLIZKO.





Беларусбанк был единственным, кто работал в Беларуси с этой системой.





BLIZKO – российская система денежных переводов, с помощью которой можно отправлять деньги в российских рублях, долларах и евро.