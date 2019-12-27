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БНБК внесли в особый список компаний - общие правила закупок для них не действуют

Закрытое акционерное общество «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) внесли в особый список компаний, на которые не распространяются положения постановления Совмина № 229 от 15 марта 2012 года.

Этот документ регулирует правила так называемых закупок за счет собственных средств.

Правила распространяются на госсектор и все компании, госдоля в которых превышает 25%. Исключение — операторы сотовой связи. На данный момент есть только один такой оператор — МТС.

БНБК может не соблюдать такие правила при закупке аминокислот или других компонентов для производства кормов. Но есть условия: закупки должны быть или напрямую у производителей, или у их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). 

В документе есть ремарка: «...За исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны».

Также правила могут не распространяться на закупки аминокислот и других компонентов для кормов у БНБК организациями агропромышленного комплекса. Здесь тоже есть условие: «...По ценам ниже справочных максимальных цен, предоставляемых рабочей группой, созданной в соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь».

Напомним, что БНБК пока находится в стадии создания производств кормов для сельскохозяйственных животных и аминокислот. Ожидается, что этот комплекс в Пуховичском районе заработает в 2020 году. 


После выхода на проектную мощность компания рассчитывает на $100 млн чистой прибыли в год. Окупаемость — 8 лет. Годовой оборот может составить около $7 млрд.

Как ожидается, производственный комплекс будет перерабатывать 250 тыс. тонн зерна в год, в основном пшеницу и тритикале.

Проект реализуется с китайскими партнерами. Среди владельцев БНБК — государство и семья Бакиевых.
Источник: officelife
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