Лукашенко внес коррективы в распределение земель
Глава Беларуси подписал указ №485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц».
В соответствии с документом коммунальные предприятий и другие госорганизации, в том числе с долей государства более 50% смогут строить кварталы индивидуальной застройки на участках, выделяемых без проведения аукционов земельных участков.
Кварталы будут строиться с привлечением средств граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента.
Указом упрощается оформление документом при ротации земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями. Проект отвода земель будет разрабатываться на уровне райисполкома, при этом не требуется устанавливать фиксированную границу земельного участка на местности.
Документом предписывается размещать извещения о проведении аукционов о продаже госимущества на сайтах ГКИ, облисполкомов и Мингорисполкома, а также в печатных СМИ.
Наконец, указом местные и исполнительные и распорядительные органы уполномочены рассматриваться обращения граждан о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики).
Источник: reform.by
11:47 27/12/2019
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