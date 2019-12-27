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Лукашенко внес коррективы в распределение земель

Глава Беларуси подписал указ №485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц».

В соответствии с документом коммунальные предприятий и другие госорганизации, в том числе с долей государства более 50% смогут строить кварталы индивидуальной застройки на участках, выделяемых без проведения аукционов земельных участков. 

Кварталы будут строиться с привлечением средств граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента.

Указом упрощается оформление документом при ротации земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями. Проект отвода земель будет разрабатываться на уровне райисполкома, при этом не требуется устанавливать фиксированную границу земельного участка на местности.

Документом предписывается размещать извещения о проведении аукционов о продаже госимущества на сайтах ГКИ, облисполкомов и Мингорисполкома, а также в печатных СМИ.


Наконец, указом местные и исполнительные и распорядительные органы уполномочены рассматриваться обращения граждан о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики).
Источник: reform.by
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