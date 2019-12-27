Гуцериев и другие. 30 российских бизнесов, лидирующих в Беларуси

Кое-где позиции российских компаний уже сильны или вот-вот станут доминирующими. Ввиду непубличности ряда компаний сложно в цифрах оценить доли рынка, поэтому при анализе TUT.BY опирался на экспертные суждения и собственные оценки.





Начнем с нефтегазовой отрасли, которая практически полностью зависит от российских компаний. Беларусь платит миллиарды долларов за поставку газа и нефти, имея хроническое отрицательное сальдо внешней торговли с РФ.





«Газпром»

Монопольным поставщиком газа является «Газпром», который в 2011 году выкупил за 5 млрд долларов белорусскую газотранспортную систему. «Газпром трансгаз Беларусь» не только приносит России дивиденды, но и является главным налогоплательщиком в Беларуси.





Впрочем, «Газпром» занимается не только поставками голубого топлива. Российская группа компаний через свои структурные единицы владеет сетью заправочных комплексов («Газпромнефть-Белнефтепродукт») и Белгазпромбанком, а также строит крупный деловой комплекс в Минске. «Газпром нефти» через компанию «Славнефть» принадлежит пакет акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода.





«Лукойл»

Белорусский бизнес крупной частной компании России «Лукойл» состоит из предприятий «Лукойл-Белоруссия» и «ЛЛК-Нафтан». Первое из них занимается переработкой нефти на белорусских НПЗ и эксплуатирует крупную сеть АЗС в стране, второе производит присадки к топливу на базе новополоцкого «Нафтана».





«Роснефть»

Крупная госкомпания «Роснефть» также поставляет нефть на переработку в Беларусь и реализует часть нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. Местный оптовый и розничный бизнес находится под управлением одного из крупнейших налогоплательщиков Минской области — компании «РН-Запад». «Роснефти» через компанию «Славнефть» также принадлежит пакет акций Мозырского НПЗ.





«Транснефть»

Российская госмонополия «Транснефть» владеет на территории Беларуси двумя нефтепродуктопроводами. Ими управляет из Мозыря компания «Запад-Транснефтепродукт». Компания осуществляет транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии.









Металлургия

В импорте товаров из России в Беларусь третье место после нефти и газа занимают металлы. Российские металлурги обеспечивает потребности белорусского машиностроения, строительной и других отраслей в металлопродукции. В 2018 году Беларусь импортировала черных металлов и изделий из них на 2 млрд долларов. Участники белорусского рынка не могут выделить явного лидера, поскольку в каждой товарной группе, будь то арматура, круглый прокат или катанка, есть свои фавориты. Крупными поставщиками являются структуры Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, череповецкой «Северстали», челябинского «Мечела», Оскольского электрометаллургического комбината. Некоторые из этих компаний создали в Беларуси дистрибьюторские склады.





«Росатом»

«Росатом» строит в Беларуси АЭС. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт», на объекте заняты и другие «дочки» государственной атомной корпорации.





архивное фото





На сооружение АЭС в Островце Москва открыла кредитную линию до 10 млрд долларов. Запуск атомной станции уже несколько раз переносился. Если изначально дедлайн был в 2018 году, то теперь ввести в строй первый энергоблок планируется в начале 2020 года.





«Рособоронэкспорт»

На долю «Рособоронэкспорта» (входит в российскую госкорпорацию «Ростех») приходится львиная доля экспорта российского вооружения и военной техники. Белорусские компании тесно сотрудничают с российским спецэкспортером, когда речь идет о работе над проектами в интересах третьих стран в области производства, ремонта и модернизации авиационной, бронетанковой техники, средств ПВО. По данным на май 2019 года, объем сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями ВПК начиная с 2001 года превышает 1 млрд долларов.





Сбербанк России

Крупнейшему банку России принадлежит в Беларуси БПС-Сбербанк. В белорусской банковской системе он занимает 4-е место по размеру активов.





Кроме того, Сбербанк России развивает в Беларуси IT-направление («Сервис Деск»), страхование (ТАСК), является совладельцем двух крупных недостроенных гостиничных комплексов в Минске (не-Kempinski и «Хаяйтт»).





ВЭБ.РФ

Крупной финансовой госкорпорации в Беларуси принадлежит Банк БелВЭБ, через который финансируются ключевые белорусско-российские интеграционные проекты. Кроме того, ВЭБ инвестирует в страхование («БелВЭБ Страхование»), лизинг (БелВЭБлизинг), недвижимость («Внешэкономстрой»), ИТ («ВЭБ Технологии», ДФС).





Справедливости ради надо сказать, что в банковском секторе Беларуси львиная доля активов приходится на два госбанка — Беларусбанк и Белагпромбанк. Но вслед за ними следуют кредитные организации с участием российского капитала. Помимо вышеупомянутых (Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ), это еще Банк ВТБ и частный Альфа-Банк.









АвтоВАЗ

На белорусском рынке новых авто лидерство захватил бренд «Лада». За первую половину 2019 года было продано 8,8 тысячи штук машин. На втором месте Renault (6 тыс. ед.), на третьем — Volkswagen (3 186 ед.). То есть сейчас в Беларуси доминируют машины российской сборки. Учитывая, что АвтоВАЗ и «Рено» являются партнерами в РФ, то можно говорить о доминировании в Беларуси тольяттинской компании.





МТС

Один из крупнейших первых инвесторов в белорусскую экономику — российский мобильный оператор «Мобильные ТелеСистемы». На белорусском рынке он представлен одноименной компанией, в которой владеет 49%. Контрольный пакет в СООО «МТС» принадлежит «Белтелекому». Такое партнерство позволяет МТС в Беларуси иметь 5,6 миллиона абонентов и занимать по этому показателю первое место.





Основным акционером российского МТС является российский миллиардер Владимир Евтушенков. Подконтрольные ему компании занимаются информатизацией систем в госсекторах и частных компаниях (системный интегратор «Техносерв») и розничной торговлей (сеть магазинов «Детский мир»).





РЖД

В 2013 году в Минске открылось представительство «Российских железных дорог». Примерно на три четверти транспортная работа Белорусской железной дороги так или иначе связана с деятельностью РЖД.





Россия является ключевым торговым партнером Беларуси. Магистрали тесно сотрудничают в перевозке продукции двух стран. К тому же РЖД помогает связать Китай и страны Западной Европы, но без Беларуси сложно обойтись. Не стоит забывать и про пассажирские перевозки.





Гуцериев

Наверное, ни один из разнопрофильных бизнесов российского миллиардера Михаила Гуцериева пока нельзя назвать доминирующим в Беларуси. Но благодаря дружеским отношениям с главой Беларуси Александром Лукашенко он значительно расширил бизнес в стране и стал одним из ключевых игроков.





Ранее деятельность Гуцериева ограничивалась переработкой нефти на белорусских заводах и продажей топлива на экспорт. С течением времени российский бизнесмен построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, перестроил базу отдыха Управделами Лукашенко «Красносельское» в усадьбу с домом, вложился в другие объекты недвижимости, вместе с сыном Саидом инвестировали в белорусские ИТ-проекты.





Но главное — он получил доступ к белорусским недрам. Компания Гуцериева строит калийный комбинат в Любанском районе.





«Яндекс»

В сегменте «медиа и интернет» прочны позиции известного поисковика, который запустил свой портал с белорусским доменом в 2010 году. «Яндекс» активно наращивает команду в Минске, где находится центр разработки и рекламный отдел.





За прошедшие годы «Яндекс» стал мультипорталом, который в настоящее время предоставляет множество сервисов. На белорусском рынке последнее время на лидирующие позиции выбился сервис «такси», чем вызвал неоднозначную реакцию рынка и госорганов.





Mail.Ru Group

Еще одной российской ИТ-компании принадлежат не только одноименные интернет-портал и почтовый сервис. Mail.Ru Group контролирует соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», которые довольно сильно распространены в Беларуси. Холдинг развивает онлайн-игры, картографический сервис MAPS.ME, созданный уроженцами Беларуси, каршеринг YouDrive и платформу для доставки еды Delivery Club.





Softline

Российская ИТ-компания Softline открыла центры разработки в Минске и областных городах. В 2010 году она стала совладельцем еще одного белорусского IT-бизнеса — хостинговой компании Active Technologies.





По данным на конец 2017 года, общий оборот белорусского бизнеса составляет примерно 30 млн долларов. Это небольшая доля на фоне общего оборота группы компаний около 1 млрд долларов.





Еще одна российская IT-компания «Ланит» занимается в Беларуси разработкой программного обеспечения. Ее структурная единица Artezio создала дочернюю компанию в ПВТ и владеет центрами разработки в Минске, Витебске и Могилеве.



1С

Эта российская компания, созданная Борисом Нуралиевым, сумела завоевать лидирующие позиции на рынке бухгалтерских систем и комплексной автоматизации управления предприятий. Россиянам удалось потеснить таких гигантов, как, например, Oracle, Microsoft и SAP. Свою продукцию и услуги в Беларуси российская компания реализует через партнерскую сеть дилеров.





В 2007 году 1С заключила партнерство с компанией «Битрикс», которая занимается продажей профессиональных систем для управления корпоративными порталами. Так возникло совместное предприятие, которое получило имена обоих партнеров. Год назад 1С-Битрикс стала резидентом Парка высоких технологий.





По оценкам компании, «Битрикс» занимает 40% белорусского рынка CRM от сторонних разработчиков.





«Лаборатория Касперского»

Одна из ведущих в мире компаний, работающих в сфере информационной безопасности, доминирует и на белорусском рынке. Она оценивает свою долю в Беларуси на рынке антивирусов в 80%. Клиентами «Касперского» являются как частные предприятия, так и крупные госгиганты, министерства, спецслужбы.





Ключевые корпоративные решения компании регулярно проходят сертификацию оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, что позволяет обеспечить прозрачный и легитимный процесс защиты конфиденциальных данных и данных для служебного использования на белорусских предприятиях и в госорганах, пояснял TUT.BY представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич.





Впрочем, белорусский рынок приносит меньше 1% выручки «Касперского», которая за 2018 год составляла 726 млн долларов.





Wildberries

Основательница российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером. По этому случаю журнал Forbes включил ее в список самых заметных новых миллиардеров.





Бакальчук создала бизнес в 2004 году, когда была в декретном отпуске (всего у бизнесвумен четверо детей). Начинала с перепродажи одежды, которую закупала на немецком сайте, позже начала работать напрямую с поставщиками.





Несколько лет назад интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров вышел на белорусский рынок и уже занял лидирующую позицию. В Беларуси находится 291 пункт самовывоза Wildberries.





«Содружество»

Российская компания «Содружество», созданная выходцами из Беларуси Александром и Натальей Луценко, занимается переработкой соевых бобов и рапса, закупкой зерновых и масличных культур. Компания имеет ряд активов в России, Бразилии и Турции.





Последние 8 лет «Содружество» активно росло и в Беларуси. Помимо поставок комбикормов, это создание производственного логистического комплекса в Сморгони, в который уже инвестировано 220 млн долларов.





«Август»

Более 10 лет назад АО «Фирма «Август», выпускающее средства для защиты растений, построило в поселке Дружном новый завод, несмотря на протесты местных жителей. За минувшее время компания «Август-Бел» упрочила позиции на белорусском рынке гербицидов и на полках магазинов.





«Технониколь»

Один из крупнейших в Восточной Европе производителей кровельных материалов обзавелся заводом в Беларуси в 2005 году. Тогда «Технониколь» выкупила компанию «Кровля», созданную на базе картонно-рубероидного завода в Осиповичах.





Все это время российская компания наращивала свое присутствие на белорусском рынке. В 2019 году «Технониколь» расширил производство в Осиповичах, наладив выпуск теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола.





Группа ГМС

Это крупный российский машиностроительный и инжиниринговый холдинг, производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования. В 2007 и 2011 годах компания обзавелась двумя заводами в Беларуси. Сначала под контроль перешел минский завод «Промбурвод», а затем и Бобруйский машиностроительный завод.



ТВ

В этом сегменте сложно выделить одного игрока. На телевизионном рынке Беларуси в принципе наблюдается засилие российских каналов. Основные белорусские госигроки используют российский контент от федеральных Первого канала, «России», НТВ. На кабельном ТВ и интернете вещают нишевые каналы, начиная от ТНТ, СТС и РБК и заканчивая «Матчем» и «Шансоном».





«Эксмо-АСТ»

В Беларусь довольно много книжной продукции поступает из России. Среди игроков выделяется издательский холдинг «Эксмо» (входит в группу «Эксмо-АСТ»). В РФ ее акционеры развивают сети магазинов «Читай-город» и «Буквоед». В Минске открыт магазин формата Cash&Carry для мелких оптовиков.



«Алиди»

Российская компания «Алиди» является одним из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей (P&G, Nestle, Wrigley, Mars). На белорусский рынок компания вышла в 2012 году, заняв нишу обанкротившихся местных дистрибьюторов. В Беларуси российская компания развивает свою логистику.





Oasis

Oasis Group, созданная в 2010 году экс-владельцами «Пивоварни Ивана Таранова» Евгением Кашпером и Александром Лившицем, имеет в Беларуси два производственных актива. Уже много лет компания разливает соки и нектары (самый известный бренд — «Сочный»).





А пару лет назад акционеры Oasis вернули пивзавод в Бобруйске и логистический центр в Речице. Таким образом, на пивном и соковом рынках Oasis Group входит в число лидеров. По оценкам самой компании, «объединенный портфель в Беларуси сопоставим с бизнесом «Кока-Колы» в Беларуси или «Аливарии».





«Орими»

Уроженец Шумилино Витебской области Александр Евневич первый капитал заработал в начале 1990-х годов на перепродаже муки, сахара и тушенки. Сейчас он является совладельцем крупного поставщика чая и кофе «Орими Трейд».





Этой питерской компании принадлежат такие бренды, как Greenfield, Tess, Jardin, а также различные «Принцессы». На полках белорусских магазинов эти торговые марки занимают, по некоторым оценкам, около 30%.





«Макфа»

Компания «Макфа» образовалась в результате слияния Сосновского комбината хлебопродуктов и Челябинской макаронной фабрики. Компания считается детищем экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.





Сейчас это лидер рынка макаронных изделий и муки в России, крупный производитель круп и зерновых хлопьев. Эта компания также производит продукцию под итальянскими брендами Grand di Pasta и Grand di Oliva. Все это вкупе позволяет иметь весомую долю на полках белорусских магазинов.





«Эссен Продакшн»

Название этой компании многим белорусским потребителям ни о чем не говорит. Холдингу из Татарстана принадлежит бренд «Махеевъ». В качестве названия торговая марка получила фамилию одного из основателей.





Хотя в рекламе речь идет о купце Махееве, который когда-то построил в Елабуге завод по производству майонеза. Как бы там ни было, но продукцией под этой торговой маркой завалены многие белорусские магазины.





На данный момент «Махеевъ» выпускает порядка ста наименований продукции. Это не только майонез, но и кетчуп, еда быстрого приготовления, горчица, хрен, джем, повидло, семечки, кукурузные палочки. Недавно «Эссен Продакшн» открыла в Елабуге новый кондитерский завод.