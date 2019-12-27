+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Москва и Киев договорились обнулить взаимные претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии по газу, а также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.


Новак сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что с 1 января «обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», передает РИА «Новости».

Российский министр сообщил также, что никаких изменений в транзитное соглашение между Газпромом и украинским Нафтогазом вносить не предполагается, передает ТАСС.

«Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты (Газпром и Нафтогаз) работают над подписанием конкретных документов», – сказал он.

При этом, по его словам, украинская ГТС больше не будет использоваться Россией в прежних объемах, но отказываться от этого маршрута транзита газа Россия пока не планирует.
Источник: vz.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru