Москва и Киев договорились обнулить взаимные претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии по газу, а также будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Новак сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что с 1 января «обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», передает РИА «Новости».
Российский министр сообщил также, что никаких изменений в транзитное соглашение между Газпромом и украинским Нафтогазом вносить не предполагается, передает ТАСС.
«Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты (Газпром и Нафтогаз) работают над подписанием конкретных документов», – сказал он.
При этом, по его словам, украинская ГТС больше не будет использоваться Россией в прежних объемах, но отказываться от этого маршрута транзита газа Россия пока не планирует.
Источник: vz.ru
11:07 27/12/2019
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