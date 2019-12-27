



Новак сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что с 1 января «обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», передает РИА «Новости».





Российский министр сообщил также, что никаких изменений в транзитное соглашение между Газпромом и украинским Нафтогазом вносить не предполагается, передает ТАСС.





«Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши – хозяйствующие субъекты (Газпром и Нафтогаз) работают над подписанием конкретных документов», – сказал он.





При этом, по его словам, украинская ГТС больше не будет использоваться Россией в прежних объемах, но отказываться от этого маршрута транзита газа Россия пока не планирует.