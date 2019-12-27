В 2020 году в Беларуси появятся новые виды ценных бумаг

Об этом 23 декабря сообщил начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа на семинаре «Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития».





Он объяснил, почему Минфин не выпускает облигации в белорусских рублях в настоящее время. Во-первых, из-за того, что государственный бюджет РБ в последние годы выполняется с профицитом, и Минфин накопил значительные средства в белорусских рублях на счетах казначейства.





Во-вторых, государственный долг РБ на 97% сформирован в иностранной валюте, поэтому для его погашения нет смысла привлекать средства в рублях. В 2019 году Минфин провел 9 эмиссий облигаций на внутреннем рынке РБ, а также два доразмещения в сумме на 771,2 млн. долларов в эквиваленте.





Кроме того, Минфин планирует в 2020 году ввести так называемые депозитарные облигации предприятий. По таким облигациям не будут устанавливаться требования к эмитентам по финансовой достаточности, и не будет необходимости утверждения проспекта эмиссии облигаций через Департамент по ценным бумагам Минфина.









Поэтому данные облигации будут весьма рискованными, и предполагается, что приобретать их смогут только квалифицированные инвесторы, то есть лица, которые, по мнению Минфина, могут разбираться в ценных бумагах. Институт таких инвесторов предполагается закрепить на уровне законодательного акта.





Кроме депозитарных облигаций, на белорусском рынке могут появиться стрип-облигации (STRIPS), которые позволяют раздельно обращаться ценным бумагам и купонам по ним.





Минфин предполагает также предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным участникам, причем к операциям с любыми ценными бумагами.





Как сообщил директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский, это рискованный шаг, но он будет стимулировать эмитентов облигаций активнее проходить процедуру листинга и способствовать развитию рынка ценных бумаг в РБ.





Алексей Красинский подчеркнул, что Белорусская валютно-фондовая биржа поддерживает эту идею.