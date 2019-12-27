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Транснефть ждет от Минска официальных претензий по инциденту на "Дружбе"

"Транснефть" ждет от Беларуси официальных претензий по компенсации ущерба от форс-мажора на МН "Дружба".

"Во-первых, мы с ними тоже работаем - с белорусскими партнерами. От них требуется одно - подтвердить документально те или иные цифры, которые они озвучивают, те или иные объемы некондиционной нефти, которые к ним попали", - сообщил "Интерфаксу" президент "Транснефти"Николай Токарев.

"Когда это все будет официально нам представлено, тогда будет, о чем говорить. А сейчас, пока делаются эмоциональные заявления с политической окраской, они не позволяют с точностью до конкретной цифрой определиться по ущербу. Но мы в любом случае ведем эту работу, обсуждаем, и я надеюсь, выйдем на конструктив", - добавил он.
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