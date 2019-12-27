В Беларуси перестанет работать популярная система денежных переводов

BLIZKO – российская разработка, находящаяся под управлением российского Связь-Банка. Валютой переводов «Близко» может быть российский рубль, доллар США и евро. Внутренний механизм сервиса позволяет снимать средства через 1 минуту после отправки в любом из пунктов приема/выдачи средств в стране получения перевода. Система переводов BLIZKO работает в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России.





Еще в этом году система BLIZKO обслуживалась в Беларуси двумя банками: Беларусбанк и БелВЭБ. Но банк БелВЭБ прекратил работы с переводами BLIZKO с 1 октября этого года.



