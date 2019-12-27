+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси перестанет работать популярная система денежных переводов

С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO, сообщает сайт банка.

BLIZKO – российская разработка, находящаяся под управлением российского Связь-Банка. Валютой переводов «Близко» может быть российский рубль, доллар США и евро. Внутренний механизм сервиса позволяет снимать средства через 1 минуту после отправки в любом из пунктов приема/выдачи средств в стране получения перевода. Система переводов BLIZKO работает в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России.

Еще в этом году система BLIZKO обслуживалась в Беларуси двумя банками: Беларусбанк и БелВЭБ. Но банк БелВЭБ прекратил работы с переводами BLIZKO с 1 октября этого года.

Помимо системы BLIZKO, в Беларуси также работают такие международные системы денежных переводов, как Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Rio Money Transfer, Contact, «Колибри» и Faster. По данным Нацбанка, во втором квартале года белорусы получили из-за границы 75,9 млн долларов денежных переводов через эти системы.
TUT.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru