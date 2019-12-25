«Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование. Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он. Отвечая на вопрос о наличии информации по обвинению в контрабанде, он сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов», сообщает "Белсат"





В середине декабря в нескольких компаниях, связанных с Гуцериевым, прошли следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК). Российские СМИ сообщали об обысках в московских офисах компаний, связанных с «Группой Сафмар» и принадлежащих семье Гуцериева. «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериевым. Дело возбуждено по заявлению федеральной таможенной службы. Обыски проводились в том числе и в доме Гуцериева», – сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь «Сафмар» отмечали, что информация не соответствует действительности.









По информации Forbes, семья Михаила Гуцериева – это богатейший клан в современной России. Гуцериев – пожалуй, единственный российский олигарх, с которым Лукашенко не только поддерживает теплые, дружеские отношения, но и совсем не скрывает этого. «Это человек, которому президент Беларуси неуклонно доверяет», – в прошлом году заявила Forbes к руководитель пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт. Как сообщали СМИ, дружба Гуцериевым с Лукашенко началась с 2000 года, когда бизнесмен стал президентом компании «Славнефть».



