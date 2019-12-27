По данным Форбс, первая пятерка российских олигархов в 2019 году увеличила свое совокупное состояние на сумму в 27 миллиардов долларов (или на 1.7 триллионов рублей).





Всё остальное население России (то есть, 146,6 млн человек минус эти пять олигархов) увеличили свое совокупное богатство на 18 миллиардов долларов (или на 1,14 триллионов рублей), пишет известный российский блогер Эль Мюрид в своем блоге ЖЖ. Во все остальное население России входят также миллионеры и миллиардеры, не вошедшие в первую пятерку.





Пять человек стали богаче всей остальной России в полтора раза. Это и есть стабильность, о которой нам все время без устали говорит российское руководство и телевизор. Другой стабильности нет и не предполагается, так как любые предложения изменить существующее положение вещей объявляется государственным преступлением, в отношении недовольных ведется террор, а власть включает примитивную демагогию на уровне: "Вы что, хотите, как на Украине?"

При этом происходящее выглядит предельно логично - в ситуации сокращения или стагнации экономики обогащение немногих возможно лишь за счет обнищания остальных. И за чертой бедности (в России таким термином обозначается то, что во всем мире называется нищетой) живет уже 12 млн человек, а в состоянии бедности - более половины населения страны.





Решение проблемы между тем известно: увеличение национального богатства и его справедливое распределение между всем населением. Однако нынешние правители России просто не понимают, как увеличивать богатство страны, они умеют его только делить. И именно эту "стабильность" они будут защищать любой ценой.



