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Концентрация ретейл-активов "Санты" продолжается: поглощены брестские юрлица

Сеть магазинов «Санта», а точнее, ее основное юридическое лицо «Санта Ритейл» продолжает концентрацию активов.

На этот раз к основной компании присоединены два брестских юрлица: «Ритейл Центр Плюс» и «Контингент». Данные о торговых объектах этих двух фирм уже удалены из Торгового реестра. Судя по всему, это были торговые точки в Бресте.

На данный момент за «Санта Ритейл» в реестре числятся 113 действующих магазинов. Также 74 магазина с вывесками «Санта» и «Рублевский» записаны за ООО «Белинтерпродукт».

Напомним, что ранее группа компаний «Санта» начала реорганизацию сети «Рублевский». Это выражалось как в переименовании магазинов, так и в концентрации юрлиц. С этой целью, например, в октябре «Санта» объявила о намерении купить 10% акций ОАО «Торговый центр «Уручье» (ранее это было одно из юрлиц «Рублевского») по цене примерно в 14–15 раз больше номинала.

До этого сеть «Санта» купила основные активы «Рублевского». Хотя изначально такое приобретение отрицалось, но затем было официально признано. На расширение ретейл-бизнеса империя Александра Мошенского потратила большие суммы. В частности, за основную долю ОАО «Торговый центр «Уручье» было заплачено примерно $1,6 млн.
Officelife.media
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