Что ждет экономику Беларуси в 2020 году

Львовский: Плавное движение вперед или полная неизвестность





Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский считает, что в целом смена десятилетия может стать для страны знаковой, "Завтра твоей страны".





− Новое десятилетие должно стать для Беларуси десятилетием экономического роста. Страна довольно хорошо прошла турбулентный период перехода от строительства коммунизма к строительству капитализма. Сейчас мы подходим к концу того периода, когда нам была необходима стабилизация. И теперь уже можем и должны, переходить к фазе роста и большей либерализации рынка, − говорит эксперт.





Но это более далекая перспектива. В следующем же году возможны два сценария, в зависимости от того, о чем правительства Беларуси и России договорятся в дорожных картах интеграции.





Первый, наиболее ожидаемый – развитие без каких-либо серьезных изменений. В этом случае продолжится плавное движение, с ростом экономики меньше 2%.





Второй сценарий – неопределенность, которая может возникнуть в результате подписания дорожных карт по углублению экономической интеграции. Если в дорожных картах, которые скрывают правительства Беларуси и России, предусмотрены серьезные перемены, требующие от экономики трансформации, то никакого стабильного сценария не будет.





− Это не означает, что все будет плохо. Но в этом случае мы входим в зону полной неопределенности и непредсказуемости, − отмечает Лев Львовский.





Эксперт добавляет, что полная секретность, в которой проходят переговоры и подписание документов, вызывает большой уровень недоверия. Ведь если все предусмотренные в дорожных картах меры направлены на улучшение отношений, как отмена роуминга, то нет никакой нужды держать содержание документов в секрете.





Ковалкин: Есть соблазн подкупить электорат





В год президентских выборов власти попытаются повлиять на электорат, считает руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин. В бюджете на 2020 год уже заложен рост зарплат работников бюджетной сферы.





− Власти попытаются бюджетникам поднять зарплаты для того, чтобы купить голоса. Экономика себе этого позволить не может, поскольку рост зарплат и так обгоняет рост производительности труда. Это будет создавать дисбалансы и напряжение внутри экономики, − считает эксперт.





Рост доходов при таком раскладе отразится на спросе, на росте потребительского импорта, потребностях в валюте. А так как экспорт расти такими же темпами не сможет, ситуация окажет давление на курс рубля.





Иосуб: Никаких изменений: ни позитивных, ни негативных





Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб больших изменений от экономики в 2020 году не ждет.









− Следующий год пройдет под лозунгом стабильности. Многие вещи будут стабильно не меняться, в том числе те, которые хорошо бы, чтобы менялись, − говорит эксперт.





Сохранятся макроэкономическая и финансовая стабильность, инфляция вряд ли выйдет за запланированные рамки в 5%, не будет потрясений на валютном рынке. В то же время, по мнению эксперта, правительство и дальше будет тянуть с проведением структурных реформ. Это значит, что власти не предпримут никаких действий по работе с неэффективными госпредприятиями, с накопленными ими долгами. Наоборот, продолжится практика дотаций.





− В этой ситуации рост экономики будет незначительным – от 0,5% до 1,5%. То есть он будет ниже, чем у подавляющего большинства наших соседей, что будет увеличивать разрыв в уровне жизни, − объясняет экономист.





Принципиальным вопросам остается рефинансирование внешнего долга. Но и в этом направлении неожиданностей не будет – правительство заверило, что уже знает, как в ближайшие два года расплачиваться по долгам.





− Но для ближайшей пятилетки это будет серьезная проблема, учитывая, что на нее будут накладываться потери в связи с российским налоговым маневром, − считает экономист.





Вадим Иосуб прогнозирует, что власти даже в преддверии выборов не станут увлекаться существенным ростом доходов граждан.





− Я практически уверен, что возврата к включению печатного станка не будет. Уже практически все в стране осознали, что эмиссия денег – это стопроцентная гарантия взрывного роста инфляции и резкого обесценивания национальной валюты, − говорит эксперт.





Небольшой рост зарплат ожидается, он уже запланирован в бюджете. Но планки, которой правительство стремилось бы достичь к выборам, обозначено не будет.