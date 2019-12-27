Что ждет экономику Беларуси в 2020 году
Международные и отечественные организации прогнозируют белорусской экономике в 2020 году скромный рост и отсутствие каких-либо выдающихся изменений. А эксперты в экономике рассказали, с каким настроение они встречают новый год.
Львовский: Плавное движение вперед или полная неизвестность
Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский считает, что в целом смена десятилетия может стать для страны знаковой, "Завтра твоей страны".
− Новое десятилетие должно стать для Беларуси десятилетием экономического роста. Страна довольно хорошо прошла турбулентный период перехода от строительства коммунизма к строительству капитализма. Сейчас мы подходим к концу того периода, когда нам была необходима стабилизация. И теперь уже можем и должны, переходить к фазе роста и большей либерализации рынка, − говорит эксперт.
Но это более далекая перспектива. В следующем же году возможны два сценария, в зависимости от того, о чем правительства Беларуси и России договорятся в дорожных картах интеграции.
Первый, наиболее ожидаемый – развитие без каких-либо серьезных изменений. В этом случае продолжится плавное движение, с ростом экономики меньше 2%.
Второй сценарий – неопределенность, которая может возникнуть в результате подписания дорожных карт по углублению экономической интеграции. Если в дорожных картах, которые скрывают правительства Беларуси и России, предусмотрены серьезные перемены, требующие от экономики трансформации, то никакого стабильного сценария не будет.
− Это не означает, что все будет плохо. Но в этом случае мы входим в зону полной неопределенности и непредсказуемости, − отмечает Лев Львовский.
Эксперт добавляет, что полная секретность, в которой проходят переговоры и подписание документов, вызывает большой уровень недоверия. Ведь если все предусмотренные в дорожных картах меры направлены на улучшение отношений, как отмена роуминга, то нет никакой нужды держать содержание документов в секрете.
Ковалкин: Есть соблазн подкупить электорат
В год президентских выборов власти попытаются повлиять на электорат, считает руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин. В бюджете на 2020 год уже заложен рост зарплат работников бюджетной сферы.
− Власти попытаются бюджетникам поднять зарплаты для того, чтобы купить голоса. Экономика себе этого позволить не может, поскольку рост зарплат и так обгоняет рост производительности труда. Это будет создавать дисбалансы и напряжение внутри экономики, − считает эксперт.
Рост доходов при таком раскладе отразится на спросе, на росте потребительского импорта, потребностях в валюте. А так как экспорт расти такими же темпами не сможет, ситуация окажет давление на курс рубля.
Иосуб: Никаких изменений: ни позитивных, ни негативных
Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб больших изменений от экономики в 2020 году не ждет.
− Следующий год пройдет под лозунгом стабильности. Многие вещи будут стабильно не меняться, в том числе те, которые хорошо бы, чтобы менялись, − говорит эксперт.
Сохранятся макроэкономическая и финансовая стабильность, инфляция вряд ли выйдет за запланированные рамки в 5%, не будет потрясений на валютном рынке. В то же время, по мнению эксперта, правительство и дальше будет тянуть с проведением структурных реформ. Это значит, что власти не предпримут никаких действий по работе с неэффективными госпредприятиями, с накопленными ими долгами. Наоборот, продолжится практика дотаций.
− В этой ситуации рост экономики будет незначительным – от 0,5% до 1,5%. То есть он будет ниже, чем у подавляющего большинства наших соседей, что будет увеличивать разрыв в уровне жизни, − объясняет экономист.
Принципиальным вопросам остается рефинансирование внешнего долга. Но и в этом направлении неожиданностей не будет – правительство заверило, что уже знает, как в ближайшие два года расплачиваться по долгам.
− Но для ближайшей пятилетки это будет серьезная проблема, учитывая, что на нее будут накладываться потери в связи с российским налоговым маневром, − считает экономист.
Вадим Иосуб прогнозирует, что власти даже в преддверии выборов не станут увлекаться существенным ростом доходов граждан.
− Я практически уверен, что возврата к включению печатного станка не будет. Уже практически все в стране осознали, что эмиссия денег – это стопроцентная гарантия взрывного роста инфляции и резкого обесценивания национальной валюты, − говорит эксперт.
Небольшой рост зарплат ожидается, он уже запланирован в бюджете. Но планки, которой правительство стремилось бы достичь к выборам, обозначено не будет.
08:58 27/12/2019
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