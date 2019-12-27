



Домашнее хозяйство — человек либо группа людей, которые совместно проживают и делят свои ресурсы на общие нужды. Ближайший по смыслу аналог домашнего хозяйства в бытовой лексике — это семья. Правда, домашнее хозяйство может состоять из 1 человека.





Обследования по уровню жизни проводятся на выборочной основе. Каждый квартал в нем участвуют несколько тысяч семей, которые представляют структуру населения по данным переписи. Эти домашние хозяйства ведут учет доходов и расходов, на основе которых власти выводят средние цифры по стране.





В 3-м квартале 2019 года расходы на продукты питания по Беларуси составили 341,5 BYN в месяц в расчете на домашнее хозяйство. Эти расходы были эквивалентны 25,9% денежных расходов и 34,7% потребительских расходов.





Большая доля трат на продукты обычно говорит о низком уровне жизни населения. В странах Западной и Центральной Европы расходы на продукты колеблются в пределах 10–15%. Для сравнения: 20% самых бедных домашних хозяйств Беларуси тратили на продукты питания 41,4% бюджета, 20% самых богатых — 27,2%.





В 3-м квартале расходы на продукты распределились следующим образом: 53,1 BYN месяц — на хлеб и хлебопродукты, 73,7 BYN — молоко и молочные продукты, 99,2 BYN — мясо и мясные продукты и 115,5 BYN — другие продукты.





В подгруппу «хлеб и хлебопродукты» кроме собственно хлеба включены мука, крупа, макароны, мучные кондитерские изделия. Основные траты у белорусов шли на хлеб — 25,4 BYN в месяц.





В подгруппу «молоко и молочные продукты» вошли молоко, сметана и сливки, животное масло, сыр и другие молочные продукты. На молоко белорусы тратили в среднем 14,2 BYN в месяц, на сметану и сливки — 10,8 BYN, на масло — 8,4 BYN, на сыр — 10,7 BYN, на другие молочные продукты — 29,6 BYN.





В подгруппу «мясо и мясные продукты» включены говядина, свинина, колбасные изделия и копчености, птица, сало и другие мясные продукты. На свинину у типичного домашнего хозяйства уходило 16,3 BYN в месяц, на говядину — 1,3 BYN, на колбасы — 37,8 BYN, на птицу — 18,5 BYN, на сало — 3,5 BYN, на другие мясные продукты — 21,8 BYN.









Основными продуктами в подгруппе «другие» стали рыба и рыбопродукты — 15,2 BYN в месяц, овощи и бахчевые — 13,3 BYN, фрукты и ягоды — 21,1 BYN, сахар и кондитерские изделия — 19,3 BYN, чай, кофе, какао — 15,8 BYN.





На картофель у средней семьи уходило всего 3,8 BY в месяц. О расходах на картофель сообщили 38,3% домашних хозяйств. Однако нужно иметь в виду, что значительная часть населения получает условно бесплатный картофель с приусадебных участков и от родственников.