Попадет ли белорусская электроэнергию в Европу после запуска БелАЭС?

Литва является самым активным критиком проекта БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. Литовский сейм в июне 2017 года принял закон о признании БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу литовской национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью, пишет Татьяна Маненок на сайте "Наше мнение"





В соответствии с изменениями в четырех законах после ввода БелАЭС в эксплуатацию литовские предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее. Если же правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлено действие его лицензии. Поправки вступят в силу с января 2020 года.





Недавно Литва ввела дополнительные ограничения на закупку электроэнергии с БелАЭС. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с БелАЭС. В сообщении канцелярии литовского президента отмечается, что поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.





«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов литовского государства и жителей Литвы», – цитирует пресс-служба Г. Науседу.





Президент Литвы также пообещал, что будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества с БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств-членов Евросоюза и стран-партнеров.





Отметим, что Литва еще в начале 2016 года обратилась к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с предложением договориться о недопуске на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС, но эту инициативу поддержала только Польша.





Беларусь использует для экспорта литовскую площадку NordPool





Сейчас белорусская энергосистем имеет межгосударственные связи с Литвой, РФ и Украиной – всего 11 ЛЭП мощностью 330 кВт и одну линию 750 кВт и работает параллельно с энергосистемами России, Украины и стран Балтии.





Белорусские энергетики подчеркивают, что сейчас белорусская электроэнергия экспортируется не в Литву, а на расположенную в Литве площадку энергобиржи NordPool, откуда она может далее поступать в страны Балтии, а также в Финляндию, Швецию.





Согласно прогнозным оценкам Минэнерго, Беларусь в 2019 году увеличить экспорт электроэнергии в 2,3 раза в сравнении с 2018 году – до 2,35 млрд. кВт/ч. При этом поставки через энергобиржу NordPool составят около 1,5 млрд. кВт/ч.





В Минэнерго подчеркивают, что белорусская энергосистема смогла заметно нарастить экспорт благодаря прежде всего модернизации энергомощностей. В результате по показателю затрат на выработку электрической и тепловой энергии белорусская энергосистема сейчас находится на самых передовых позициях на постсоветском пространстве. Это, по словам белорусских энергетиков, и позволило Беларуси полностью отказаться от импорта электроэнергии, а также заметно нарастить ее экспорт.





Украинское направление стало приоритетным для экспорта белорусской электроэнергии





Но, безусловно, рекордный экспорт белорусской электроэнергии был бы невозможен, если бы свой рынок не открыла Украина.





С 1 июля 2019 года в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии, вслед за чем ГПО «Белэнерго» приступило к поставкам электроэнергии в Украину. По оценкам «Белэнерго», в 2019 году Беларусь поставит в Украину порядка 840 млн. кВт/ч электроэнергии. В Украине сейчас более 50 компаний, желающих поставлять белорусскую электроэнергию-на свой рынок.





Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский в конце ноября отмечал, что сейчас украинский рынок для экспорта белорусской электроэнергии является премиальным по сравнению с рынками стран Балтии. «Перевес выгоды в поставках электроэнергии в Украину по сравнению с Балтией огромен. Это 80 на 20. Сейчас сложилась такая цена на белорусскую энергию, что для украинцев она выгодна. Беларусь при этом не демпингует и продает с выгодой», – отметил Закревский.





Отметим, что средняя цена экспортируемой из Беларуси электроэнергии в Украину за 9 месяцев составила 5,16 цента за кВт/ч. Для сравнения: себестоимость производства электроэнергии на генерирующих источниках «Белэнерго» составляет 4,5 цента за кВт/ч (без учета затрат на передачу электроэнергии).









Очевидно, что для Беларуси открытие украинского рынка особенно актуально с учетом намерений Литвы отказаться от закупок белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС и возможного блокирования-поставок на европейский рынок.





На переговорах президентов Беларуси Александра Лукашенко и Украины Владимира Зеленского в Житомире (Украина) 4 октября 2019 года достигнута договоренность о том, что после запуска БелАЭС страны будут развивать сотрудничество в сфере поставок электроэнергии. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в ноябре 2019 года подтвердил, что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.





Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что технические возможности белорусской энергосистемы позволяют нарастить поставки электроэнергии на украинский рынок до 5-6 млрд кВт/ч.





Однако при всем желании использовать свои потенциальные возможности Беларусь в 2020 году не сможет, так как энергетический баланс Украины-предусматривает на 2020 год импорт электроэнергии в объеме только 2,1 млрд кВт/ч. Но это не означает, что весь этот объем поставит Беларусь. «Все будет зависеть от того, с какой ценой, с какой себестоимостью будем предлагать электроэнергию на рынок Украины», – пояснил Павел Дрозд.





Литовское направление пока открыто





Литва связана с Беларусью пятью линиями электропередач, из которых основная и самая мощная рассчитана на 750 киловольт. Именно она могла бы обеспечивать переток электроэнергии с БелАЭС, однако ее литовские власти и планируют демонтировать в первую очередь. Оставшиеся четыре ЛЭП (две – по 330 киловольт, две – по 110 киловольт) будут действовать до тех пор, пока Литва находится в общем энергетическом кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). После запуска БелАЭС Литва, повторимся, намерена отказаться от покупки электроэнергию из Беларуси.





Строительство первого блока БелАЭС должно финишировать в 2020 году. Фактически первый блок станции находится на старте физического пуска, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на пресс-конференции 19 декабря. «Для нас в 2020 году основной задачей является включение в работу первого энергоблока и его интеграция в энергосистему и в экономику Беларуси в целом».





Точный срок запуска первого энергоблока замминистра не назвал, отметив лишь, что в первом квартале 2020 года планируется завезти ядерное топливо на площадку БелАЭС (как правило, ядерное топливо завозится за месяц-полтора до запуска станции). Что позволяет Беларуси беспрепятственно продолжать поставки электроэнергии на литовскую площадку NordPool. По имеющимся данным, «Белэнерго» планирует поставить в первом квартале 2020 года на биржу NordPoolоколо 180 МВт электроэнергии – соответствующие контракты уже проработаны.





Сможет ли Беларусь поставлять электроэнергию через NordPool после запуска БелАЭС?





«Мы планирует поставлять электроэнергию и после запуска БелАЭС», – отметил генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд на пресс-конференции 19 декабря. Он напомнил, что сейчас Беларусь и страны Балтии находятся в одной энергосистеме БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). При этом страны Балтии планируют до 2025 года выйти из энергокольца БРЭЛЛ и перейти на синхронную работу с европейскими энергосистемами.





«У нас есть еще пять лет, когда мы будем параллельно работать. Если сечение (через Литву – прим. ред.) станет коммерческим, есть позиция ряда европейских стран по покупке электроэнергии из РФ и из Беларуси, используя другое направление. Можно будет использовать другое направление для поставок – через Псков, Эстонию и Латвию», – пояснил Павел Дрозд.





Замминистра энергетики Михаил Михадюк в этой связи заметил, что выход из БРЭЛЛ для Литвы и других стран Балтии – «очень дорогостоящее мероприятие». Поэтому, считает он, «экономика может остудить некоторые политические дуновения».





«Как у технаря, у меня свой взгляд на эту ситуацию. Комплексные испытания, которые страны Балтии хотели провести в 2019 году, – то есть, работать отдельно от энергосистемы БРЭЛЛ, они не провели. В то же время Калининградская область РФ такие испытания провела и подтвердила готовность работать самостоятельно. Белорусская энергосистема также подготовилась к работе в условиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. Но я все же рассчитываю, что экономика начнет править, и БРЭЛЛ сохранится», – добавил Михаил Михадюк.





Между тем, из протокола 37-го заседания Комитета энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), которое состоялось в апреле 2019 года, следует, что операторы передающей сети Балтии после синхронизации с сетями континентальной Европы намерены обеспечить работу энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии без использования межгосударственных электрических связей с РФ и Беларусью. В то же время они обратились к России и Беларуси с просьбой высказать свое мнение по вопросу о необходимости сохранения отдельных межгосударственных ЛЭП для обеспечения надежности своих энергосистем после выхода из БРЭЛЛ.





Также из протокола заседания можно сделать вывод, что стороны рассматривают вариант строительства вставок постоянного тока между энергосистемами стран Балтии и энергосистемами России и Беларуси с последующим использованием для торговых обменов электроэнергией. Такие вставки позволяют осуществлять асинхронную работу соседних энергосистем, обеспечивая практически безинерционное регулирование межсистемных перетоков мощности.