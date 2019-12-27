Романчук: Белорусского Левиафана ждут очень тяжелые испытания

– Высокая неопределенность современного мира – это прямое следствие того, что огромные ресурсы и активы, значительная часть решений по определению формата взаимоотношений между людьми находится в руках политиков и чиновников, – пишет Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук . – Они для большинства из нас – черный ящик. Закрытый от контроля, действующий по понятиям, имеющий тройное дно.





Когда нет универсальных правовых процедур, прозрачности в принятии решений, известной механизмов принятия решений, тогда доминирует неопределенность и высокие риски того, что Левиафан будет топтать, метать и разрушать, чтобы защищать свои шкурные интересы.





Это в 2020 году мы можем предсказать, потому что этого самого белорусского Левиафана в следующем году ждут очень тяжелые испытания.





Экономист дает ее один прогноз на 2020 год:









– Это будет год быстрых реакций на неожиданные решения, краткосрочная тактика – и никакой стратегии, очень узкий горизонт в жестких рамках номенклатурно-силового мировоззрения.





Высоки шансы, что белорусские власти будут тратить время, внимание и наши с вами ресурсы на то, чтобы ставить заплатки там, где рвется, чинить то, что уже неоднократно ломалось, склеивать то, что хороший хозяин уже давно бы выкинул.





И мы будем стараться не попасть под раздачу, в жернова бюрократии, в жерло государственных проектов и неумолимой логики политических процессов.









Это будет год попыток увернуться от ударов, потерь и поражений. Это как попытки остаться сухим во время проливного ливня. Шансы на то, что будет спрос на создание фундамента национального развития на века, очень малы.





А вот шансы того, что сотни тысяч белорусов не захотят продолжать жить в режиме хронического пожара/наводнения, захотят создавать будущее для своих детей и внуков, существенно вырастут.



