+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь возглавляет рейтинг российского экспорта лекарственных препаратов

В Беларусь поступает около 18% от всего экспорта лекарственных препаратов России.

Рейтинг основных стран-получателей российского экспорта лекарственных препаратов в 2019 году возглавляет Беларусь. Отгрузки в нашу страну российских лекарств с начала текущего года в денежном выражении составили 5,9 млрд российских руб., что составляет порядка 18% общего экспорта лекарственных препаратов из России. При этом отгрузки в Беларусь демонстрируют довольно высокую динамику.

Вторая строчка российского экспортного рейтинга медпрепаратов приходится на Украину. Туда уходит 16,3% от общего экспорта.  Аналитики отмечают, что большая часть этих поставок (94% от общей суммы) приходится на отгрузки на территории ДНР и ЛНР. Отгружается туда весьма разношерстный ассортимент, в котором доля ЛП, имеющих собственно российское происхождение, составляет всего порядка 42%, остальное фактически «серые» поставки импортных ЛП, о которых компании-правообладатели могут даже не подозревать.

По данным компании RNC Pharma, с января по сентябрь 2019 года  суммарный объем экспортных поставок лекарств из России составил 32,5 млрд российских руб. (в ценах с учетом таможенных сборов).
Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru