Рейтинг основных стран-получателей российского экспорта лекарственных препаратов в 2019 году возглавляет Беларусь. Отгрузки в нашу страну российских лекарств с начала текущего года в денежном выражении составили 5,9 млрд российских руб., что составляет порядка 18% общего экспорта лекарственных препаратов из России. При этом отгрузки в Беларусь демонстрируют довольно высокую динамику.





Вторая строчка российского экспортного рейтинга медпрепаратов приходится на Украину. Туда уходит 16,3% от общего экспорта. Аналитики отмечают, что большая часть этих поставок (94% от общей суммы) приходится на отгрузки на территории ДНР и ЛНР. Отгружается туда весьма разношерстный ассортимент, в котором доля ЛП, имеющих собственно российское происхождение, составляет всего порядка 42%, остальное фактически «серые» поставки импортных ЛП, о которых компании-правообладатели могут даже не подозревать.





По данным компании RNC Pharma, с января по сентябрь 2019 года суммарный объем экспортных поставок лекарств из России составил 32,5 млрд российских руб. (в ценах с учетом таможенных сборов).







