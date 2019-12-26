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Ставка подоходного налога в России может вырасти до 16%

Как пишет газета «Ведомости», этот вариант обсуждают власти, в том числе ради поддержки малоимущих, которым НДФЛ вообще могут отменить.

 Речь идет о людях с доходами около 10-ти тысяч рублей. Таким образом повышение налога на 3% может коснуться большинства россиян.
В Кремле сегодня сказали, что решений по облегчению налогового бремени малоимущих нет, но различные варианты обсуждаются.

Возможность повышения подоходного налога всегда, скорее, политическое, чем экономическое решение, — считает бывший министр экономики Андрей Нечаев.

«Это вопрос в гораздо большей степени политический и социальный, чем экономический. Отмена НДФЛ для малоимущих это совершенно обоснованная мера, для них выигрыш одной двух тысяч рублей это серьезный вклад в повышение уровня жизни. Но, к сожалению, наше правительства в очередной раз проявляет странное скупердяйство, почему-то связывая это с повышением НДФЛ для всех остальных», — сказал он.


По мнению А.Нечаева, никаких оснований с точки зрения бюджета для этого решения нет. И бюджет, добавил он, на ближайшие два года в нашей стране также запланирован с учетом профицита.

«Освобождение налога малоимущих будет составлять десятки миллиардов рублей, не более. У нас напомню, профицит бюджета по этому году почти 1,5 триллиона. У нас только что значительно повысили НДС, что резко увеличило доходы бюджета, поэтому никаких конечно оснований под этим соусом повышать еще и НДФЛ для всех остальных граждан, нет», — отметил он.

Нечаев добавил, что бюджет на ближайшие два года в России также запланирован с учетом профицита.
echo.msk.ru
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