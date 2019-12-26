Еще в 12 году стало очевидно - война за газовый рынок Европы переходит в "горячую" фазу.





Арабская весна, война на Украине, война в Сирии, Йемене, Ливии - это все элементы подготовки и запуска войны за передел газового рынка Европы, пишет известный российский блогер Эль Мюрид в своем блоге ЖЖ.









Причина тоже известна - в середине нулевых были доведены до промышленного уровня две ключевые технологии. Первая - технология добычи сланцевых углеводородов, которая блестяще интегрировала в себя не только техническую сторону этого вопроса, но и очень сложную экономико-финансовую, основанную на идеях Василия Леонтьева о межотраслевом балансе. Собственно, не только на идеях - Советский Союз создал некапиталистическую плановую экономику, основанную на этом принципе, но Соединенные Штаты сумели внедрить его в рыночную, доказав универсальность метода. Немудрено, что российские руководители путинского призыва не сумели понять и оценить происходящее в США - их уровень образования и интеллекта явно недостаточен для непростых современных решений. Не буду в очередной раз распространяться на эту тему, скажу лишь, что и более умные, чем путинская братва: отраслевые руководители в других странах (те же саудиты) сообразили и оценили степень угрозы тоже не сразу. Хотя, конечно, и пораньше, чем кремлевские.





Вторая технология - технология транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Эта технология позволила не только создать альтернативу традиционной "трубе", но главное - создала предпосылки для возникновения газового рынка. До появления СПГ рынок газа, как таковой, отсутствовал. Этот товар нельзя было купить, как любой другой - на бирже. Существовала сложная система контрактации газа и не менее простая система ценообразования. Нет рынка - есть диктат поставщика. И соответствующая система отношений между продавцом и покупателем, где отношения диктуются именно поставщиком. Что противоречит самой идее рынка.





Эти две технологии заложили будущее противоречие - возникновение глобального газового рынка и слом всей ранее существовавшей системы взаимоотношений между покупателями и продавцами. А значит - предстояла борьба, причем предельно ожесточенная, за ключевые рынки сбыта газа, причем развитие технологий добычи сланцевых углеводородов создало ситуацию переизбытка предложения газа. Ключевым театром военных действий набухавшей войны за газ стала Европа. Факторов, выдвинувших ее на первый план, было несколько. Растущая экономика и борьба за экологию - среди важнейших.





Россия в этой войне с самого начала не смогла сформулировать стратегию, которая если не гарантировала, то хотя бы давала шанс на победу, причем победой для нее можно было даже назвать и ничью. Российский газ занимает доминирующее положение на европейском рынке, и удержание позиций, вне всякого сомнения, выглядело бы откровенной победой - передел рынка (а именно это и составляет суть войны) произошел бы за чей угодно счет, но только не за счет России.





Победная стратегия заключалась в том, чтобы, оценив будущий слом системы взаимоотношений "продавец-покупатель" и системы ценообразования, предложить Европе реальные рыночные условия, укрепив свои позиции полной демонополизацией поставок газа, диверсификацией маршрутов и созданием конкурентных схем поставки газа. Собственно, то, что и пытается сейчас выжать из Газпрома Европа. Но Кремль либо вообще не понял, о чем идет речь, либо решил, что способен защитить комфортный для него монополистический принцип торговли на прежних условиях, а значит - выбрал заведомо оборонительную позицию, которая, как правило, всегда проигрывает в стратегии.





Скорее всего, речь идет именно о первом варианте - в Москве сообразили, о чем вообще идет речь, когда война по сути, уже закончилась и осталось лишь зафиксировать результат. Неудивительно, если учесть, что Путин с некоторым трудом, но все-таки сумел выбросить из Газпрома профессионала Рэма Вяхирева, чтобы поставить не его место человека, понятия не имеющего об отрасли.





Любая война выигрывается до того, как начинают стрелять пушки. Результаты войны практически всегда определяются начальным интегральным соотношением потенциалов и качеством организационных структур управления, способных удерживать или усиливать свой потенциал в ходе войны. У Гитлера был лучше потенциал, на который работала вся Европа, а у Сталина - структуры управления. Поэтому война была тяжелой, затяжной и неочевидной с начала, но оргресурс Советского Союза в итоге победил.









Российское руководство, чьей единственной целью было, есть и будет расхищение созданного до него, даже теоретически не способно выстроить потенциал борьбы, тем более с таким мощным противником, как США. Российский потенциал неизбежно убывал, американский - непрерывно рос. Звучит непатриотично, но свежайший пример - со внезапно обнаруженной проблемой отсутствия отечественных судов-трубоукладчиков. И это в ситуации, когда Кремль, наконец, догадался, что нужно как-то бороться с невесть откуда взявшейся угрозой. Тактический уровень мышления, когда горизонт событий - только соседняя деревня, а что за ней - будем разбираться потом, сыграл и продолжает играть с российским руководством злые шутки. Оно просто неспособно выстроить элементарные причинно-следственные связи, проигрывая крайне несложным ходам противника раз за разом. Хотя, откровенно говоря, ну откуда у бывшего завклубом и начальника над университетскими стукачами стратегическое мышление? На самородка он не тянет, а учиться этому ему было негде.





Вообще, газовая война за европейский рынок - это крайне увлекательная история в плане ее изучения. Тем более, что она происходит прямо у нас перед глазами. Возможно, что ее можно будет даже как-то описать. Как положено - с предисловием, завязкой-развязкой, эпилогом. И что самое главное - не только интересная, но и важная. Нынешняя война за газ - не последняя. То, что Россия ее уже проиграла, сомнений не вызывает - слишком неравные силы и возможности. Да и с генералами этой войны с российской стороны просто полный П. В конце войны Россия потеряет не менее четверти, а то и трети рынка Европы, что и будет зафиксировано в акте капитуляции по ее окончании.









Однако за ней будет следующая, и даже примерно понятно - какая. Новая война будет связана с тем, чтобы ликвидировать все сегодняшние технологии добычи и транспортировки. Точнее, не ликвидировать, а предложить более дешевый газ, исключив из его цены стоимость транспортировки как таковой. Новая война уже готовится, хотя пока какие-то первые успехи в ней демонстрируют только японцы. Но она не за горами, и пока все находятся примерно в равных условиях - то есть, никто еще к ней не готов.





Понятно, что для России сегодня всё это не слишком актуально. Во всяком случае пока у власти нынешние воры и жульё. Это всё не про них - им бы украсть побыстрее. Да побольше. Однако когда они окажутся там, где им и место - на помойке, то опыт нынешней газовой войны может оказаться крайне ценным и востребованным. По крайней мере с точки зрения того, что точно нельзя делать, чтобы не проиграть.



