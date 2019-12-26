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Казахстан согласовал с "Транснефтью" поставки в Беларусь. В "Транснефти" об этом ничего не знают

Казахстан имеет общеполитические устные договоренности с российской стороной, в частности, с компанией "Транснефть" о возможности транзита нефти из Казахстана в Беларусь, заявил посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции в четверг в Минске.

"Есть договоренности о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены, все вопросы будут отработаны, будут заключены договора (о поставках и транзите нефти - ИФ) с нефтедобывающими компаниями. Пока есть устные  общеполитические договоренности (о транзите нефти через систему "Транснефти" из Казахстана в Беларусь – ИФ)", - сказал Бейсенбаев, сославшись на договоренности, достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко в Казахстан в октябре этого года.

"Министр энергетики Казахстана уже был в России и согласовал с российскими коллегами вопрос по транзиту нефти в Беларусь", - добавил он.

Между тем советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что компании об этом ничего не известно. "К нам никто не обращался, ни казахстанская, ни белорусская сторона", - сказал он.


Ранее в ноябре министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти в Беларусь. 

Как сообщалось, в октябре Беларусь и Казахстан договорились о поставке нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

В начале декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.
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