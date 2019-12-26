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Лукашенко анонсировал изменения в сфере производства крепкого алкоголя

Лукашенко прогнозирует "непростые времена" для рынка крепких алкогольных напитков, анонсировал возможные изменения в этой сфере.

архивное фото

"В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена", - сказал Лукашенко, согласовывая кандидатуру Анатолия Бубена на должность председателя концерна "Белгоспищепром" в четверг.

В данной связи Лукашенко отметил, что, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи. 

"Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай Бог, ослабим контроль - людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах", - подчеркнул Лукашенко.
Источник: interfax.by
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