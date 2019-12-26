архивное фото





"В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена", - сказал Лукашенко, согласовывая кандидатуру Анатолия Бубена на должность председателя концерна "Белгоспищепром" в четверг.





В данной связи Лукашенко отметил, что, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи.





"Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай Бог, ослабим контроль - людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах", - подчеркнул Лукашенко.



