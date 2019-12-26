Разворот! Белорусский рубль капитулировал перед всеми

Особенно отличился российский рубль. Доллар и евро прервали серию из четырёх последовательных снижений. Стоимость валютной корзины подскочила сразу на 0,48%, а с начала декабря уже на 1,56%.





Курс доллара поднялся на 0,0022 BYN до 2,0984 BYN/USD и покинул минимум за четыре недели. С начала месяца доллар подешевел на 0,0102 BYN.





Кус евро вырос на 0,0043 BYN до 2,3270 BYN/EUR. Европейская валюта покинула минимум за 25 дней. С начала месяца евровалюта подорожала на 0,0063 BYN.





Курс российского рубля рванул вверх на 0,0264 BYN до 3,3997 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает уже седьмой раз подряд. С начала месяца его курс подскочил уже на 0,1090 BYN. В декабре торги на бирже проходили уже 18 раз и 15 раз российский рубль дорожал.





По итогам сегодняшних торгов сотня российских рублей подорожала до максимального уровня за 630 дней (без малого 21 месяц).







Центробанк России

Банк России принял решение незначительно ослабить российский рубль расчётами на завтра. Так, официальный курс доллара на завтра вырос всего на 5 копеек до 61,7676 российских рублей, а курс евро на завтра поднялся на 9 копеек до 68,5003 российских рублей.





Официальные курсы Центробанка России на сегодня





Вчера в РФ был обычный рабочий день и на Московской бирже проходили торги. Банк России установил официальные курсы на сегодня:





курс доллара снизился на 45 копеек до 61,7164 RUB/USD и оказался на минимуме с 28 мая 2018 (почти 19 месяцев);





курс евро упал на 50 копеек до 68,4065 RUB/USD — минимума почти за два года с 15 января 2018.