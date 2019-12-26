Об этом рассказал премьер-министр РБ Сергей Румас 17 декабря на совещании у Александра Лукашенко.





Проблемы возникли, в основном у предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Это завод по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, предприятие в Добруше по выпуску мелованных и немелованных видов картона, а также производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов на базе Завода газетной бумаги в Шклове.





Кроме того, проблемы возникли и при организации производства суконных тканей на предприятии «Камволь», в связи с чем требуется перенос сроков возврата взятых им кредитов.





По каждому из этих проектов подготовлен проект указа Лукашенко, в соответствие с которым предполагается решить проблемы предприятий. Лукашенко пока не подписал эти указы, и поручил создать межведомственную рабочую группу во главе со своим помощником Александром Косинцем, которая проверит рекомендации правительства.





Проблемы имеются и на некоторых из других 30 инвестиционных проектов, но эти предприятия должны справиться собственными силами, не прибегая к дополнительной поддержке государства.





Проблемы на ЦКК связаны с невыполнением обязательств генподрядчиком, в качестве которого выступала китайская корпорация САМСЕ. Летом 2019 года контракт с нею был расторгнут.









Тем не менее, объемы производства на заводе за год увеличились более чем в 2 раза, экспорт вырос тоже в 2 раза, заработная плата поднялась в 1,7 раза, рентабельность продаж достигла 17,7%. Для завершения проекта требуется перенести срок возврата кредитов. В проект уже вложено около 800 млн. долларов.





Похожая история приключилась с заводом по производству мелованных и немелованных видов картона в Добруше на базе бумажной фабрики «Герой труда». Данный проект пыталась реализовать китайская корпорация «Сюань Юань», но не сумела это сделать, и сейчас проект завершает само предприятие. В него уже вложено 265 млн. долларов.





Инвестиции в завод газетной бумаги в Шклове уже составили около 100 млн. долларов. Но ему, как и фабрике в Добруше, потребуются дополнительные средства.