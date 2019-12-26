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Беларусь претендует на увеличение уловов в России

Беларусь заинтересована в увеличении в 2020 году квот, которые Россия выделяет на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях. Об этом шла речь во время 17-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая проходит 23-25 декабря в Минске, сообщили БЕЛТАв пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Один из важных вопросов - выделение Россией квот на добычу водных биоресурсов на 2020 год для Беларуси. Сегодня квота на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом море составляет 4,414 тыс. т, в Балтийском - 1 тыс. т. Страна осваивает свою квоту по вылову рыбы полностью и заинтересована в ее увеличении.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, решение по квотам на рыбу будет приниматься в течение января-марта 2020 года. На протяжении четырех лет Беларусь ведет вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Выловленная рыба поступает на предприятия СП "Санта Бремор" ООО, а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где ведется переработка продукции.
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