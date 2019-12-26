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Капуста побила рекорды: какие продукты питания в Беларуси подорожали больше всего за последние годы

Национальный статистический комитет ежемесячно публикует средние по Беларуси цены на продовольственные товары, благодаря чему есть возможно сравнить какие продукты питания в стране дорожают или дешевеют — на сколько и за любой период.

Как сообщает сайт Banki24, за год — с ноября 2018-го по ноябрь 2019-го — больше всего, и значительно, в Беларуси подорожали помидоры. А также виноград и капуста. Вообще самые выросшие за год в цене продовольственные товары — растительного происхождения, половина — отечественного производства. Продукты животного происхождения подорожали заметно меньше. А на некоторые товарные позиции цена вообще снизилась.


За 2 года — с ноября 2017-го по ноябрь 2019-го — самым подрожавшим продуктом оказалась капуста, выросшая в цене почти в 2,7 раз. На втором месте снова виноград, на третьем — крупа пшенная.

Примечательно, что половина первой десятки наиболее подорожавших за 2 года продтоваров — это овощи чисто белорусского сельхозпроизводства. А вот одними из наиболее подешевевших стали импортные фрукты — яблоки (которые в основном из Польши) и цитрусовые.



Подорожания отечественной агропродукции за 3 года — с ноября 2016-го по ноябрь 2019-го — еще больше: все первые места по росту цен — за овощами белорусского производства. Больше всего выросли в цене капуста (в 2,87 раз), морковь (в 2,03 раз) и свекла (почти в 2 раза).

А самые подешевевшими, и тоже довольно значительно, стали чеснок и гречка, которые в основном, закупаемые за рубежом, и их цена напрямую зависит от мировой ценовой конъюнктуры. А еще сахар, цена на который упала из-за более дешевого российского продукта.
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