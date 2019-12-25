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Новак: Цена газа для Беларуси еще обсуждается

Вопрос цены российского газа для Беларуси еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это еще обсуждается», - сказал Новак. «Окончательных решений еще нет», - уточнил он.

«Мы находимся в постоянном режиме общения, консультации не заканчивались», - добавил министр, передает ТАСС.
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