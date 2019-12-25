Новак: Цена газа для Беларуси еще обсуждается
Вопрос цены российского газа для Беларуси еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это еще обсуждается», - сказал Новак. «Окончательных решений еще нет», - уточнил он.
«Мы находимся в постоянном режиме общения, консультации не заканчивались», - добавил министр, передает ТАСС.
19:33 25/12/2019
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Особое мнение
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.