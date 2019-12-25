Альтернативные поставки нефти: Россия говорит, что не против, но...

"Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страна может получать нефть из альтернативных источников.





Как пояснил Песков, "в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке".





Отвечая на вопрос о том, насколько серьезно в Кремле восприняли соответствующее заявление Лукашенко, Песков заметил, что "в Кремле со всей серьезностью воспринимают любое заявление главы Беларуси, и мы внимательно знакомимся со всеми этими заявлениям".





Одновременно он не согласился с оценкой журналиста о том, что данное заявление было недружественным для России.





Впрочем, великодушие Пескова явно показное. По крайней мере, для поставок казахской нефти в Беларусь Россия отказалась предоставить возможности нефтепроводов.



