Альтернативные поставки нефти: Россия говорит, что не против, но...
Если у Беларуси есть более выгодные условия по закупкам нефти, нежели те, которые предлагает Москва, Минск вправе выбрать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страна может получать нефть из альтернативных источников.
Как пояснил Песков, "в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке".
Отвечая на вопрос о том, насколько серьезно в Кремле восприняли соответствующее заявление Лукашенко, Песков заметил, что "в Кремле со всей серьезностью воспринимают любое заявление главы Беларуси, и мы внимательно знакомимся со всеми этими заявлениям".
Одновременно он не согласился с оценкой журналиста о том, что данное заявление было недружественным для России.
Впрочем, великодушие Пескова явно показное. По крайней мере, для поставок казахской нефти в Беларусь Россия отказалась предоставить возможности нефтепроводов.
Во вторник Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил о возможной схеме альтернативного российскому маршрута импорта нефти. "Я могу через Польшу. Они предлагают это. Реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - Прим.) и трубу завести реверсом, - сказал Лукашенко.Он отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей.
13:48 25/12/2019
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Особое мнение
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.