«Экономия» на сотрудниках





По подсчетам работников, администрация предприятия не доплатила своим сотрудникам надбавку за профмастерство и сложность работы на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.





Ситуация с невыплатой работникам ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» надбавок, которые составляют около 70-100% оклада, усугубляется, особенно на фоне новогодних праздников.





В августе 2019 года работники ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик” лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада. Сотрудники “Озерцо-логистик” потребовали разъяснений в Министерстве труда и официальных профсоюзах, которые обнаружили недостатки в коллективном договоре; профсоюзы предложили нанимателю свои рекомендации по исправлению ситуации, однако к ним никто не прислушался.





Переговоры по новому коллективному договору приостановлены: по поступившей информации, с 26 декабря директор предприятия уходит в отпуск.





На предприятии работают 184 человека, 150 из них получают надбавку за сложность и напряженность, надбавку за профессиональное мастерство. За август 2019 года после «хождений» к директору 31 сотрудник получил надбавку за профмастерство в размере 10-20%, за сложность и напряженность работы никакие выплаты не производились.





По имеющимся данным за 2018 год и до августа 2019 года, у рабочих надбавки достигали 70-90%, у заместителей, заведующих и остального персонала — 80-120%, у некоторых и выше. В сентябре 2019 года надбавки у кладовщиков составили 20-25%, в октябре — 45-50%, в ноябре — 50-55%. У остальных категорий работников надбавки были на 5-10% выше.





С августа по ноябрь 2019 года на каждом кладовщике 5 разряда администрация ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» сэкономила более 500 рублей.





В начале декабря, после публикаций в прессе, руководителя предприятия вызывали в Управление делами президента. Что там произошло – не известно, но только после этого вызова части работникам (не всем) выплатили 13-ую зарплату. Как оказалось… за 2018 год.





Новогодний подарок официальным профсоюзам





- К сожалению, ситуация не стабилизировалась. Мы понимаем, что зарплаты в полном объёме мы так и не увидим. Специалисты, которые на протяжении многих лет работали на предприятие, вынуждены искать новую работу. Уже хотя бы потому, что зарплата в разы уменьшилась, а работы прибавилось. Более того, с таким директором невозможно работать: у него только свое мнение, другого мнения не существует, — говорит один из р отников предприятия.





По данным praca-by.info, 24 декабря работникам «Озерцо-логистик» вручали новогодние подарки детям. «От профсоюза», то есть – от нанимателя. А рядышком, на столе, лежали несколько десятков конвертов с надписью «Сеть ювелирных магазинов». Очевидно, не для всех. Для избранных?





31 декабря около 20 работников предприятия намерены написать заявления о выходе из официального профсоюза, входящего в ФПБ. Причина одна – недоверие профсоюзам.





Хотите людьми зваться — боритесь за свои права





- Буквально 23 декабря Президент Лукашенко принимал с докладом Шеймана (Виктор Шейман – руководитель Управделами Президента. – Ред.), который отчитывался об успехах Управделами в 2019 году. Но, похоже, Шейман сказал не всю правду: директор небольшого предприятия «Озерцо-логистик» почти полгода просто не платит работникам за профмастерство. Только тот руководитель предприятия, который всячески мотивирует работников к труду, имеет уважение в коллективе, — говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





– В РУП Восточный, который тоже принадлежит Управделами Президента, людей слушать не привыкли: на 30 декабря назначен очередной суд по иску нанимателя. Инвентаризация следует за инвентаризацией, на сотрудников навешивают все новые и новые недостачи – зачем же вы издеваетесь над людьми, особенно накануне новогодних праздников? На мой взгляд, за душой у таких руководителей не осталось ничего святого. В 2019 году мы не увидели ни в стране, ни на двух конкретных предприятиях Управделами уважения к человеку труда. Скажу всем: хотите людьми зваться, всегда и везде боритесь за свои права. Пора сбросить с себя это рабское послушание и неверие в справедливость. Права просто так с неба не падают.