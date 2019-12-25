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В Беларуси растет дефицит рабочих — их переманивают соседние страны

В Беларуси не хватает больше 90,1 тысячи работников (на начало года — 74,9 тысячи). При этом большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. Среди рабочих востребованы водители автомобилей, повара, продавцы.


Для сравнения: на начало этого года для рабочих было 63,4% вакансий от общего числа предложений нанимателей. На начало декабря в Беларуси было 10 239 официально безработных.

Среди строителей востребованы каменщики (чуть больше 1,2 тысячи вакансий), плотники (1030), штукатуры (850), маляры (830). Это данные из общереспубликанского банка вакансий. Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. А позже строителям снизили заработки.

В Беларуси сейчас не хватает водителей (4,4 тысячи вакансий, из которых 518 в Минске), поваров (почти 1,7 тысячи), продавцов (почти 2,2 тысячи), трактористов (почти 2,5 тысячи), электрогазосварщиков (около 1,1 тысячи).
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