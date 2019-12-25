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Рабочих массово отправляют на «каникулы» за свой счет

Не будут работать почти все гиганты белорусской промышленности.

Рабочих массово отправляют на «каникулы» за свой счет
Дарья Бурякина, TUT.by
Минский тракторный завод уходит под новый год на каникулы уже не в первый раз. Руководство предприятия говорит, что длинные выходные — хорошая возможность отладить оборудование, чтобы подготовиться к работе в следующем году.

— Мы уходим на отдых 28 декабря и выйдем на работу только 8 января, — рассказали finance.tut.by на МТЗ. — Как на любом крупном предприятии все выходные используются для ремонта и технического обслуживания оборудования. Такая возможность за год предоставляется редко, когда есть большие выходные и когда можно без ущерба для производства это оборудование планово на несколько дней остановить и выполнить работы. Мы не будем в это время заниматься выпуском продукции, у нас разработан проект работ по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования. Основное производство и сбыт продукции будут стоять.

Некоторые предприятия, когда отправляют сотрудников в дополнительный отпуск, продолжают им начислять зарплату за простой, хотя бы частично. Работникам МТЗ эти дни оплачивать не будут, однако руководство предприятия уверяет, что в заработках они не потеряют.

— Существует приказ, в котором сбалансирован график рабочих часов на весь год. И мы часы работы по году выполняем. Некоторые субботы в у нас будут рабочие, поэтому время простоя работникам будет восстановлено. За свой счет мы никого в отпуска не отправляем. Это обычные выходные, которые потом отработаются. Такая практика существует на многих крупных предприятиях. 30 и 31 декабря мы уже отработали в ноябре и декабре, — пояснили на заводе. — У нас была необходимость выпуска большого объема продукции, мы просили людей выйти на работу. Отгрузки за рубеж 24 декабря практически прекращаются, только в Россию продолжаются. Остальные страны в это время уже отдыхают. Поэтому мы должны были успеть отгрузить больше продукции, до рождественских праздников.

Идет на каникулы и Минский автомобильный завод. Правда, не в полном составе. И те работники, которые не будут работать, получат оплату две третьих от оклада.

Предприятие объявило 28, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 8, 9, 10 и 11 января днями целосменных простоев. На каникулы не пойдут «работники заводов основного производства, работники подразделений, обеспечивающих непрерывный производственный процесс» и некоторые другие, написано в приказах завода.


— Да, есть работники, которые недовольны таким положением вещей, но в основном люди восприняли новость о каникулах спокойно, — поделился один из работников предприятия.

раздничных простоях рассказали и работники предприятий компании «Атлант».

— Да, у нас объявлены простои, — подтвердили в администрации Атланта. — Но некоторые люди выходят на дежурства — работают либо по полному дню, либо не несколько часов. Официально у нас выходные до 13 января. Отдыхаем с 26 декабря. Это простои, плюс государственные выходные и выходные в нашем графике. Простои — 26, 27, 30, 31 декабря, 3 января и дни с 8 по 10 января. В дни простоев идет оплата две третьих оклада.

В администрации компании добавили, что приказ о простоях общезаводской. Но все подразделения выводят работников по мере необходимости.

ОАО «Гомсельмаш», по словам работников предприятия, кроме новогодних каникул, устроили еще им несколько выходных «за свой счет» — в пятницы 17, 24 и 31 января.

— Мы отдыхаем с 25 декабря по 13 января, — говорит один из работников. — Получается 8 дней за свой счет.

На предприятии «Гомсельмаш» подтвердили, что каникулы у них будут, но с какого по какое число и получат ли за них работники хоть какую-то зарплату, уточнять отказались.

Минский завод колесных тягачей тоже присоединился к числу отдыхающих в праздники.

— У нас каникулы с 26 декабря по 8 января, то есть 8 выходим на работу, — рассказывают работники предприятия. Эти каникулы оплачиваемые, получим за них две третьих оклада.

Необходимость устроить каникулы руководство завода объяснило тем, что они уже перевыполнили свой рабочий план.

— Плюс мы сотрудничаем в основном с Россией, а там тоже не работают, — говорят работники.
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