Из рук соцслужб, образования, культуры и физкультуры забирают деньги

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Александр Лукашенко подписал указ №475 "Об обеспечении деятельности бюджетных организаций", сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

Документ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров.
 
Правом создания таких центров наделены исполкомы областного и базового уровней.  

Указом определены задачи, полномочия и виды деятельности этих центров, а также условия оплаты труда их работников.  

"Центры будут осуществлять обслуживание (обеспечение деятельности) на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков)", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о деятельности, связанной с ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.

"Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач", - сообщили в пресс-службе президента. 
Интерфакс
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