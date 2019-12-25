Из рук соцслужб, образования, культуры и физкультуры забирают деньги

Документ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров.

Правом создания таких центров наделены исполкомы областного и базового уровней.





Указом определены задачи, полномочия и виды деятельности этих центров, а также условия оплаты труда их работников.





"Центры будут осуществлять обслуживание (обеспечение деятельности) на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков)", - говорится в сообщении.





В частности, речь идет о деятельности, связанной с ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.





"Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач", - сообщили в пресс-службе президента.