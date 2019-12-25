Лебедько назвал невыполненную клятву Лукашенко
В программе «#Бурбалкi» Анатолий Лебедько отметил, что китайский кредит на погашение внешнего долга оформляется в ситуации прессинга со стороны Кремля.
— Если бы не этот кредит, который берет Лукашенко, а отдают все белорусы, было бы очень сложно. Китай в данном случае говорит о том, что выстраивает отношения с Беларусью не через Путина, а напрямую.
В то же время Лебедько припомнил главе Беларуси его клятву.
— Мы дали себе клятву — я не говорил об этом раньше и думал вообще не говорить, но коль затронули тему – мы за пять лет решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, никогда не заимствовать, обходиться без заимствований, — обещал Александр Лукашенко в августе 2015 года.
Экономист Ярослав Романчук привел статистику: проценты платежей по государственному долгу в 2008 году составляли 180 млн долларов, в 2018 году — больше миллиарда.
09:17 25/12/2019
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