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Мингорсовет принял дефицитный бюджет на 2020 год

Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили дефицитный бюджет города на 2020 год.

За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития. Бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 286 млн, по расходам - Br5 млрд 626 млн. Дефицит составит Br340 млн., передает БелТА.

Увеличены затраты на выплату зарплат, расходы по отраслям здравоохранения и образования, на капитальный и текущий ремонт (на эти цели предусмотрено более 30% финансирования отрасли ЖКХ), проведение социальной политики.

Будет продолжена программа по замене лифтового оборудования, обновлению пассажирского состава, строительство метро.

Депутаты также утвердили инвестиционную программу Минска на 2020 год, в которую включены 398 объектов. Общий объем средств инвестпрограммы - около Br900 млн.

В стадии строительства находятся 120 проектов, предусмотрено проектирование 278 объектов. Получателями средств определены 24 организации-заказчика.

На строительство 3-й линии метро планируется направить Br239 млн.
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