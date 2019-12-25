Мингорсовет принял дефицитный бюджет на 2020 год

За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития. Бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 286 млн, по расходам - Br5 млрд 626 млн. Дефицит составит Br340 млн., передает БелТА





Увеличены затраты на выплату зарплат, расходы по отраслям здравоохранения и образования, на капитальный и текущий ремонт (на эти цели предусмотрено более 30% финансирования отрасли ЖКХ), проведение социальной политики.





Будет продолжена программа по замене лифтового оборудования, обновлению пассажирского состава, строительство метро.





Депутаты также утвердили инвестиционную программу Минска на 2020 год, в которую включены 398 объектов. Общий объем средств инвестпрограммы - около Br900 млн.





В стадии строительства находятся 120 проектов, предусмотрено проектирование 278 объектов. Получателями средств определены 24 организации-заказчика.





На строительство 3-й линии метро планируется направить Br239 млн.