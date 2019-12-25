БелАЗ проводит допэмиссию акций второй раз за год
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» решило провести очередную дополнительную эмиссию акций — более 111 тыс. штук на сумму свыше 9,78 млн рублей. Цель выпуска пока неизвестна.
В феврале уже была одна допэмиссия — примерно на 368,5 тыс. рублей.
Напомним, что это ОАО подчиняется Минпрому и, по данным на начало 2019 года, компания на 100% принадлежит государству. Не так давно к компании «БЕЛАЗ» присоединили оршанское ОАО «Завод приборов автоматического контроля» (находится в Орше, прямая госдоля — почти 93%). Чистой прибыли у этого завода не было уже два года. В 2018-м — минус 222 тыс. рублей. В 2017-м — минус 843 тыс.
08:14 25/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.