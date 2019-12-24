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Магазины Duty Free разрешено открывать во всех пунктах пропуска на въезде в Беларусь

Магазины беспошлинной торговли Duty Free разрешено открывать во всех пунктах пропуска на въезде в Беларусь.

 Такая норма содержится в Указе Президента № 476, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Так, в каждом автодорожном пункте пропуска на въезде в республику можно открывать по одному магазину беспошлинной торговли. При этом к кассовому оборудованию в таких магазинах определены особые требования: оно должно обеспечивать блокировку продажи алкоголя и табака сверх количественных норм таких товаров, разрешенных для беспошлинного ввоза для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.


Напомним, первая торговая точка Duty Free на въезде в Беларусь открылась в июне 2018 г. в автодорожном пункте пропуска «Берестовица». Магазин предлагает беспошлинную продажу товаров тем, кто въезжает на территорию ЕАЭС через белорусскую границу.
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