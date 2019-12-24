Чернобыль и газ - какая связь? Лукашенко объяснил

"Главный вопрос. Я сказал вашей (российской – ИФ) делегации в Питере: вы правопреемники Советского союза? Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не Беларусь. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину", - заявил Лукашенко в размещенном во вторник на сайте радиостанции "Эхо Москвы" интервью.





"Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?" - обратился к российской стороне Лукашенко.





"Да там (в Чернобыльской зоне – ИФ) люди до сих пор не могут дрова в печке сжигать, потому что это грязные дрова. Мы не преодолели (последствия катастрофы на ЧАЭС – ИФ) на юго-востоке страны, треть республики была засыпана пеплом. Вы как правопреемники должны понимать этот вопрос. Я правильно ставлю вопрос? Тем более что говорят, мы родные, братья", - продолжил он.









Он также считает, что Россия должна продавать газ в Германию дороже, чем в настоящее время. "Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, как я образно скажу, в окопах гнили вместе", - заявил Лукашенко.