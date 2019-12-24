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Имейте ввиду: "Белпочта" вводит комиссию за платежи через ЕРИП в кассах

«Белпочта» с 1 января 2020 года вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений.

Комиссия составит 0,6 рубля за каждый платеж. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как сказано сообщении, дополнительная плата предусматривается при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП.

Эта комиссия не будет взиматься при платежах:

- участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);

- в бюджет;

- на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ;

- в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;

- в пользу «Белпочты».

При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.
Источник: myfin.by
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