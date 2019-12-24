Стоимость валютной корзины к завершению торгов повысилась на 0,04% благодаря укреплению российского рубля. С начала недели стоимость корзины валют снизилась на 0,11%, а с начала месяца выросла на 1,08%.





Доллар и евро подешевели уже четвёртый раз подряд и приблизились к минимуму за четыре недели.





Курс доллара снизился на 0,0015 BYN до 2,0962 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 27 дней. С начала декабря доллар подешевел уже на 0,0124 BYN.





Кус евро опустился всего на 0,0009 BYN до 2,3227 BYN/EUR — минимума за 25 дней. С начала месяца курс евро вырос лишь на 0,0020 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0041 BYN до 3,3733 BYN/100 RUB. С начала декабря стоимость российского рубля подскочила уже на 0,0826 BYN.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 8 копеек до 62,1673 российских рублей. Официальный курс евро на завтра потерял 9 копеек до 68,9062 российских рублей.





Доллар сегодня подешевел до минимума почти за 17,5 месяца. Последний раз ещё ниже его курс опускался 12 июля 2018 года.





Курс евро оказался на минимуме превышающем 23 месяца (с 15 января 2018 года).