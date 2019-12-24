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Нацбанк о словах Медведева о единой валюте: на данный момент такой вопрос не рассматривается

Нацбанк Беларуси прокомментировал слова премьер-министра России о единой валюте и эмиссионном центре.


Об этом накануне, цитируя премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщило официальное информагентство ТАСС.

По его словам, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. "Сейчас дорога [для развития интеграции] открыта, документы согласованы", - сказал Медведев, цитирует ТАСС.

При этом власти Беларуси, в том числе премьер-министр Сергей Румас, неоднократно заявляли, что на этом этапе интеграции вопросы политического характера, в том числе создания наднациональных органов и единой валюты, не обсуждаются.


Свобода обратилась за комментарием в пресс-службу Национального банка Беларуси. Там подтвердили, что на нынешнем этапе переговоров между руководством Беларуси и России вопрос единой валюты и единого эмиссионного центра не поднимается. А сообщение агентства ТАСС назвали не совсем корректным.

«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или что-то подобное», - сообщили Свободе в Национальном банке Беларуси.
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