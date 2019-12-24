С 1 января 2020 года такой обмен можно будет провести только Национальном банке на улице Толстого, 6 в Минске. Обмен проводится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения. Он будет продолжаться до конца 2021 года, пишет reform.by





С 1 января 2022 года старые денежные знаки станут недействительными.





По информации Нацбанка, на 1 декабря 2019 года уже изъято из обращения 98% от суммы наличных денег старого образца и 60,6% от количества банкнот. Практически полностью изъяты из обращения банкноты крупных номиналов от 50 тыс. рублей и выше. Банкноты средних номиналов изъяты на 75,5%, а мелких (менее 1000 рублей) — только на 39,8%.