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C 1 января 2020 года старые деньги можно будет поменять только в Нацбанке

Национальный банк Беларуси напоминает, что 31 декабря завершается период обмена денежных знаков образца 2000 года на новые беларусские рубли в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

С 1 января 2020 года такой обмен можно будет провести только Национальном банке на улице Толстого, 6 в Минске. Обмен проводится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения. Он будет продолжаться до конца 2021 года, пишет reform.by

С 1 января 2022 года старые денежные знаки станут недействительными.

По информации Нацбанка, на 1 декабря 2019 года уже изъято из обращения 98% от суммы наличных денег старого образца и 60,6% от количества банкнот. Практически полностью изъяты из обращения банкноты крупных номиналов от 50 тыс. рублей и выше. Банкноты средних номиналов изъяты на 75,5%, а мелких (менее 1000 рублей) — только на 39,8%.
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