+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С 1 января в Беларуси заработает автоматизированная система исполнения денежных обязательств

С 1 января белорусские банки вводят новый механизм исполнения денежных обязательств.

В частности, изменится бесспорный порядок списания денег со счетов, электронных денег в электронных кошельках в счет уплаты платежей в бюджет, в т.ч. государственные бюджетные и внебюджетные фонды для исполнения иных денежных обязательств.

С 1 января отменяется ведение банками картотеки не оплаченных в срок расчетных документов. Исполнение обязательств будет идти через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств — АИС ИДО.

Владельцем системы является Национальный банк, в ней будет формироваться база неисполненных денежных обязательств плательщика за счет информации, содержащейся в направленных в нее платежных требованиях взыскателей и платежных инструкциях плательщиков на перечисление платежей в бюджет.

На основании этой информации система автоматически будет определять общую сумму неисполненных денежных обязательств плательщика, очередность исполнения расчетных документов, формировать и направлять в каждый банк плательщика электронный документ, содержащий информацию о неисполненных денежных обязательствах.

При получении электронного документа банки будут блокировать на счетах должника денежные средства в пределах доступного остатка, а при получении платежной инструкции АИС ИДО — незамедлительно исполнять ее за счет заблокированных средств.

Ожидается, что функционирование АИС ИДО позволит исключить случаи многократного взыскания денег со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству.

Появление системы приведет к улучшению взаимодействия между госорганами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.

Помещенные в АИС ИДО платежные инструкции плательщиков могут быть отозваны на основании их заявлений.

Помещенные в АИС ИДО платежные требования взыскателей могут быть отозваны на основании заявления с обязательным приложением документа, предусматривающего признание исполнительного документа утратившим силу.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru