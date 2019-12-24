Романчук: Власти хотят создать «проект для родственников и друзей VIP-распорядителей чужого»
Известный экономист — об анонсированном создании Национального агентства развития бизнеса.
Как объясняет Ярослав Романчук, в Беларуси создана широкая бюрократическая сеть очковтирательства по поддержке национального предпринимательства, пишет "Солидарность".
— Позитивных, перспективных, стратегически значимых изменений в экономике — почти ноль. ...Потому что нет явной, чётко озвученной, подкреплённой решениями политической воли.
Экономист подчеркивает: настоящих предпринимателей, частных, честных инвесторов нельзя встраивать в Госплан.
— Это имитация поддержки бизнеса. Рыночным предпринимателям не нужны льготы, преференции, субсидии и защита от конкурентов. Им нужны единые правила игры, единые стандарты права, денег и контрольных/правоохранительных органов.
Романчук уверен: нельзя рассчитывать на развитие национального бизнеса, когда для иностранцев в Беларуси созданы гораздо лучшие условия, чем для самих белорусов.
— Сколько бы структур и организаций ни создавали власти, без кардинального решения проблемы налоговой нагрузки, неплатежей, неравенства условий работы обыкновенных предпринимателей с номенклатурными фаворитами, без прекращения порочной практики наказания предпринимателей по наводкам/оговору представителей государства — при полном игноре презумпции невиновности и принципа добросовестности предпринимателя — Беларусь обречена на стагнацию и рецессию.
...Таким образом, создание Национального агентства развития бизнеса — это проект для избранных детей/родственников/друзей VIP-распорядителей чужого. Они будут осваивать деньги налогоплательщиков или ресурсы лоббистов.
По мнению Ярослава Романчука, таким же имитационным и очковтирательским является создание единого экономического апелляционного суда: «В конечном итоге, какая разница, какому органу, какому суду будет отдавать распоряжения и советы Александр Лукашенко?»
08:15 24/12/2019
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