Как объясняет Ярослав Романчук, в Беларуси создана широкая бюрократическая сеть очковтирательства по поддержке национального предпринимательства, пишет "Солидарность".





— Позитивных, перспективных, стратегически значимых изменений в экономике — почти ноль. ...Потому что нет явной, чётко озвученной, подкреплённой решениями политической воли.





Экономист подчеркивает: настоящих предпринимателей, частных, честных инвесторов нельзя встраивать в Госплан.





— Это имитация поддержки бизнеса. Рыночным предпринимателям не нужны льготы, преференции, субсидии и защита от конкурентов. Им нужны единые правила игры, единые стандарты права, денег и контрольных/правоохранительных органов.





Романчук уверен: нельзя рассчитывать на развитие национального бизнеса, когда для иностранцев в Беларуси созданы гораздо лучшие условия, чем для самих белорусов.









— Сколько бы структур и организаций ни создавали власти, без кардинального решения проблемы налоговой нагрузки, неплатежей, неравенства условий работы обыкновенных предпринимателей с номенклатурными фаворитами, без прекращения порочной практики наказания предпринимателей по наводкам/оговору представителей государства — при полном игноре презумпции невиновности и принципа добросовестности предпринимателя — Беларусь обречена на стагнацию и рецессию.





...Таким образом, создание Национального агентства развития бизнеса — это проект для избранных детей/родственников/друзей VIP-распорядителей чужого. Они будут осваивать деньги налогоплательщиков или ресурсы лоббистов.





По мнению Ярослава Романчука, таким же имитационным и очковтирательским является создание единого экономического апелляционного суда: «В конечном итоге, какая разница, какому органу, какому суду будет отдавать распоряжения и советы Александр Лукашенко?»