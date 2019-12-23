Глава Boeing ушел в отставку
Глава Boeing Деннис Меленберг ушёл в отставку, говорится в сообщении на сайте компании. Временным исполняющим назначен Грег Смит.
С 13 января 2020 года пост главы компании займёт Дэйв Калхун.
«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперёд», — говорится в сообщении.
По словам Калхуна, он твёрдно верит в будущее Boeing и 737 MAX.
17 декабря компания Boeing сообщила, что планирует приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.
В конце октября компания создала фонд помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений лайнеров 737 MAX.
Источник: rt.com
17:12 23/12/2019
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