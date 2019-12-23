Об этом сообщает Минфин.





В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения аудитора или профессиональной организации в члены палаты, осуществляется регистрация в реестре.





Для вступления в Аудиторскую палату аудиторской организации следует предоставить следующий перечень документации:





заявление;





перечень сведений об аудиторской организации, включаемых в аудиторский реестр; копию свидетельства о гос. регистрации; документ, подтверждающий полномочия руководителя;





документы, подтверждающие, что руководитель аудиторской организации осуществлял аудиторскую деятельность в качестве аудитора-индивидуального предпринимателя или в течение не менее двух лет фактически участвовал в осуществлении аудиторской деятельности; cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности;





копии трудовых книжек аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, а также документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.





Документы для аудиторов и организаций, расположенных за пределами Минска, могут быть направлены почтой.





Для вступления в организацию со стороны аудитора-индивидуального предпринимателя потребуется схожий пакет документов





заявление о вступлении;





перечень сведений об аудиторе-индивидуальном предпринимателе, включаемых в аудиторский реестр;





свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;





cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности;





документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.