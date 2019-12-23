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С 1 января аудиторы не смогут работать без членства в Аудиторской палате

С 1 января 2020 года аудиторы-индивидуальные предприниматели и аудиторские организации смогут вести профессиональную деятельность только после включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Аудиторской палатой.

Об этом сообщает Минфин.

В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения аудитора или профессиональной организации в члены палаты, осуществляется регистрация в реестре.

Для вступления в Аудиторскую палату аудиторской организации следует предоставить следующий перечень документации: 

заявление; 

перечень сведений об аудиторской организации, включаемых в аудиторский реестр; копию свидетельства о гос. регистрации; документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

документы, подтверждающие, что руководитель аудиторской организации осуществлял аудиторскую деятельность в качестве аудитора-индивидуального предпринимателя или в течение не менее двух лет фактически участвовал в осуществлении аудиторской деятельности; cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности; 

копии трудовых книжек аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, а также документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.

Документы для аудиторов и организаций, расположенных за пределами Минска, могут быть направлены почтой.

Для вступления в организацию со стороны аудитора-индивидуального предпринимателя потребуется схожий пакет документов

заявление о вступлении; 

перечень сведений об аудиторе-индивидуальном предпринимателе, включаемых в аудиторский реестр; 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности;

документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.
Источник: officelife
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