С 1 января аудиторы не смогут работать без членства в Аудиторской палате
С 1 января 2020 года аудиторы-индивидуальные предприниматели и аудиторские организации смогут вести профессиональную деятельность только после включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Аудиторской палатой.
Об этом сообщает Минфин.
В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения аудитора или профессиональной организации в члены палаты, осуществляется регистрация в реестре.
Для вступления в Аудиторскую палату аудиторской организации следует предоставить следующий перечень документации:
заявление;
перечень сведений об аудиторской организации, включаемых в аудиторский реестр; копию свидетельства о гос. регистрации; документ, подтверждающий полномочия руководителя;
документы, подтверждающие, что руководитель аудиторской организации осуществлял аудиторскую деятельность в качестве аудитора-индивидуального предпринимателя или в течение не менее двух лет фактически участвовал в осуществлении аудиторской деятельности; cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности;
копии трудовых книжек аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, а также документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.
Документы для аудиторов и организаций, расположенных за пределами Минска, могут быть направлены почтой.
Для вступления в организацию со стороны аудитора-индивидуального предпринимателя потребуется схожий пакет документов
заявление о вступлении;
перечень сведений об аудиторе-индивидуальном предпринимателе, включаемых в аудиторский реестр;
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
cоглашение о соблюдении принципов, правил и стандартов аудиторской деятельности;
документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.
Источник: officelife
15:22 23/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение