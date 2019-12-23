Обратный отсчет: евро и доллар откатились, россиянин едва устоял
В начале торгов все валюты подорожали и стоимость корзины валют подскочила на 0,40%, но к завершению торговой сессии белорусский рубль собрался и отбросил евро с долларом в отрицательную зону. Они подешевели уже третий раз подряд.
Российский рубль в первые минуты торгов подскочил на 0,0212 BYN, но к завершению торгов осталось всего +0,0004 BYN.
В итоге валютная корзина подешевела на 0,15%, а с начала месяца на 1,04%.
Курс доллара снизился на 0,0020 BYN до 2,0977 BYN/USD. Доллар оказался на минимуме за 26 дней, подешевев с начала месяца на 0,0109 BYN.
Кус евро упал сразу на 0,0110 BYN до 2,3236 BYN/EUR — минимума за 24 дня. С начала месяца курс евро поднялся всего на 0,0029 BYN.
Российский рубль вырос лишь на 0,0004 BYN до 3,3692 BYN/100 RUB. Сегодня российская валюта укрепилась уже пятый раз подряд и поднялась до максимального уровня за 20,5 месяцев.
Итоги ушедшей недели 16—20 декабря на валютном рынке РБ
доллар подешевел лишь на 0,05%;
евро ослабился на 0,53%;
российский рубль подорожал на 0,29%;
валютная корзина стала дороже всего на 0,04%.
Центробанк России
На торгах Московской биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 16 копеек до 62,2499 RUB/USD. К этому же времени курс евро упал почти на 40 копеек до 68,99 RUB/EUR.
Курс доллара упал на минимум более чем за 17 месяцев с 12 июля 2018 года.
Курс евро упал на минимум за 23 месяца с 15 января 2018 года.
Итоги предыдущей недели на валютном рынке РФ
курс доллара снизился на 15 копеек (−0,24%);
курс евро обвалился на 48 копеек (−0,69%).
Источник: select.by
13:57 23/12/2019
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