Обратный отсчет: евро и доллар откатились, россиянин едва устоял

Российский рубль в первые минуты торгов подскочил на 0,0212 BYN, но к завершению торгов осталось всего +0,0004 BYN.





В итоге валютная корзина подешевела на 0,15%, а с начала месяца на 1,04%.





Курс доллара снизился на 0,0020 BYN до 2,0977 BYN/USD. Доллар оказался на минимуме за 26 дней, подешевев с начала месяца на 0,0109 BYN.





Кус евро упал сразу на 0,0110 BYN до 2,3236 BYN/EUR — минимума за 24 дня. С начала месяца курс евро поднялся всего на 0,0029 BYN.





Российский рубль вырос лишь на 0,0004 BYN до 3,3692 BYN/100 RUB. Сегодня российская валюта укрепилась уже пятый раз подряд и поднялась до максимального уровня за 20,5 месяцев.





Итоги ушедшей недели 16—20 декабря на валютном рынке РБ

доллар подешевел лишь на 0,05%;

евро ослабился на 0,53%;

российский рубль подорожал на 0,29%;

валютная корзина стала дороже всего на 0,04%.









Центробанк России

На торгах Московской биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 16 копеек до 62,2499 RUB/USD. К этому же времени курс евро упал почти на 40 копеек до 68,99 RUB/EUR.





Курс доллара упал на минимум более чем за 17 месяцев с 12 июля 2018 года.





Курс евро упал на минимум за 23 месяца с 15 января 2018 года.





Итоги предыдущей недели на валютном рынке РФ

курс доллара снизился на 15 копеек (−0,24%);

курс евро обвалился на 48 копеек (−0,69%).