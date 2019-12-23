Лев Марголин. На вопросы Charter97 отвечает экономист





– Я думаю, что основания ожидать девальвации белорусского рубля в 2020 году достаточно серьезные.





Начнем с того, что в бюджете заложен среднегодовой курс рубля, который значительно выше, чем он есть сейчас: 2.24 к доллару. Но если среднегодовой курс заложен в 2.24 рубля, и при этом в начале года он составляет 2.1 — то вполне можно ожидать, что к концу года он может быть и 2.54 и 2.6, в зависимости от того, когда курс рубля начнет падать. Это первое.





Второй момент: в течение нескольких последних лет рост заработной платы значительно опережает рост производительности труда. А это тоже создает такой инфляционный навес, который может выразиться в девальвации.





В-третьих: растет нагрузка на бюджет в плане обслуживания внешних и внутренних валютных займов, которые для обслуживания в 2020 году потребуют до 4 миллиардов долларов. У нас, к сожалению, статистика, в этом отношении, полузакрытая, поэтому точно сказать, действительно ли эти задачи обеспечены источниками финансирования, сложно.









Конечно до президентских выборов, если они состоятся 30 августа, как предполагает Ермошина, власти постараются ситуацию удержать. Но удержать ее в течение всего года, я думаю, не удастся.





Более того, может случиться и такое, что если будет видно, что ситуация совсем уж трещит по швам, то и президентские выборы могут перенести на более ранний срок. Скажем, не на 30 августа, а на 30 мая, тем самым сократив период, в течение которого нужно, как говорится, «день простоять и ночь продержаться».





Поэтому во второй половине 2020 года я радужных горизонтов для властей не вижу. И в связи с этим, может получится так, что в первом полугодии бюджетникам зарплату удержат, чтобы подойти в более радужном настроении к президентским выборам, а после выборов рухнет белорусский рубль — и зарплаты откатятся вслед за ним.