За нынешний год число таких предприятий сократилось незначительно, рассказал «Главному эфиру» вице-премьер Владимир Дворник, курирующий аграрную сферу.





Сегодня Беларусь и Россия заинтересованы выработать прозрачный механизм доступа на рынки продовольствия. Такое поручение дано на высшем уровне. Единые правила исключат необоснованные закрытия предприятий.





Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:





"Перед нами поставлена задача отработать порядок, который мог бы закрыть предприятие (отработанный между нашими странами) и открыть это предприятие. И конечно, чтобы все эти работы производила не другая сторона, служба, а наша служба, которая находится на территории РБ.





Поэтому порядок мы на сегодняшний день отрабатываем, уже есть договоренность между министерствами сельского хозяйства стран. Поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен".





Для согласования единого порядка профильным министерствам Беларуси и России понадобится несколько месяцев. А до конца декабря страны подпишут балансы поставок продовольствия на будущий год.