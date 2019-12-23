Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

60 белорусских предприятий остаются в "черном списке" Россельхознадзора

Около 60 белорусских производителей молочной и мясной продукции остаются в стоп-листе Россельхознадзора. Из них 20 предприятиям доступ на российский рынок полностью закрыт.

За нынешний год число таких предприятий сократилось незначительно, рассказал «Главному эфиру» вице-премьер Владимир Дворник, курирующий аграрную сферу. 

Сегодня Беларусь и Россия заинтересованы выработать прозрачный механизм доступа на рынки продовольствия. Такое поручение дано на высшем уровне. Единые правила исключат необоснованные закрытия предприятий. 

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси: 

"Перед нами поставлена задача отработать порядок, который мог бы закрыть предприятие (отработанный между нашими странами) и открыть это предприятие. И конечно, чтобы все эти работы производила не другая сторона, служба, а наша служба, которая находится на территории РБ. 

Поэтому порядок мы на сегодняшний день отрабатываем, уже есть договоренность между министерствами сельского хозяйства стран. Поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен".

Для согласования единого порядка профильным министерствам Беларуси и России понадобится несколько месяцев. А до конца декабря страны подпишут балансы поставок продовольствия на будущий год.
Источник: tvr.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru