Макей назвал экономические предложения для «Восточного партнерства»
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за расширение экономического сотрудничества в рамках «Восточного партнерства». В интервью немецкому изданию «Osteuropa Informationen» он также конкретизировал экономические предложения Беларуси для «Восточного партнерства».
Оно опубликовано на сайте МИДа, пишет reform.by.
«Сейчас в рамках ВП разрабатывается набор целей и задач на период после 2020 года. Мы подготовили собственное видение тех улучшений, которые необходимо привнести в деятельность ВП и которые, на наш взгляд, отвечали бы интересам всех партнеров ЕС», — сказал он.
По словам Макея, Беларусь заинтересована в расширении торгового сотрудничества, в том числе в таких сферах, как сертификация предприятий-экспортеров, стандартизация, метрология, гармонизация и взаимное признание систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли.
Также наша страна видит перспективы в сотрудничестве по обустройству границ ради повышения мобильности людей и товаров.
«Он мог бы включать в себя, в частности, дальнейшую модернизацию таможенных пунктов пропуска, обмен информацией между таможенными службами стран «Восточного партнерства» и ЕС», — добавил министр.
По его словам, Минск готов стать площадкой для IT-школы «Восточного партнерства». В транспортной сфере Беларусь выступает за развитие международных цифровых транспортных коридоров, энергетических интерконнекторов.
09:57 23/12/2019
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