Макей назвал экономические предложения для «Восточного партнерства»

«Сейчас в рамках ВП разрабатывается набор целей и задач на период после 2020 года. Мы подготовили собственное видение тех улучшений, которые необходимо привнести в деятельность ВП и которые, на наш взгляд, отвечали бы интересам всех партнеров ЕС», — сказал он.





По словам Макея, Беларусь заинтересована в расширении торгового сотрудничества, в том числе в таких сферах, как сертификация предприятий-экспортеров, стандартизация, метрология, гармонизация и взаимное признание систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли.









Также наша страна видит перспективы в сотрудничестве по обустройству границ ради повышения мобильности людей и товаров.





«Он мог бы включать в себя, в частности, дальнейшую модернизацию таможенных пунктов пропуска, обмен информацией между таможенными службами стран «Восточного партнерства» и ЕС», — добавил министр.





По его словам, Минск готов стать площадкой для IT-школы «Восточного партнерства». В транспортной сфере Беларусь выступает за развитие международных цифровых транспортных коридоров, энергетических интерконнекторов.



