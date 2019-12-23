Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

НАИП ждет в Совете по развитию иностранных инвестиций 20 компаний с мировым именем

Два десятка компаний с мировым именем могут войти в состав Совета по иностранным инвестициям при президенте.

Такую цифру в эфире СТВ назвал замдиректора НАИП Денис Мелешкин. По его словам, указ о совете уже внесен в Администрацию президента. Он будет принят в ближайшее время. НАИП отведена роль секретариата совета. Агентство уже приступило к организации первого заседания, намеченного на 7 февраля 2020 года, пишет reform.by

«Уже разосланы письма-приглашения иностранным компаниям, которых мы предполагаем видеть на этом совете. Я скажу больше: порядка 30 писем было направлено, и по состоянию на сегодня мы получили 20 подтверждений. То есть 20 компаний с мировым именем, крупных компаний, мы планируем видеть на нашем совещании», — сказал Денис Мелешкин.


Он добавил уже есть повестка дня и программа первого заседания. Она будет представлена президенту.

Денис Мелешкин сообщил, что прорабатывается вопрос расширения функции НАИП, чтобы агентство работало и с беларусским бизнесом, было представлено в регионах. Также под его эгидой может быть объединено несколько структур, работающих с предпринимателями, в частности Беларусский фонд поддержки предпринимательства.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru