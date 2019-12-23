С 1 января белорусов ждут новые ставки по кредитам и депозитам

Со следующего месяца и отзывные, и безотзывные депозиты станут менее выгодными. Ставки по ним снизятся ориентировочно на 0,03 – 0,2 процентных пункта в зависимости от срока размещения.

Зато изменения РВСР придутся по душе тем гражданам, которые планируют оформить кредит, в январе ставки по ним снизятся на 0,42 п.п.

Оперативная информация по вкладам





Таким образом, ставки по кредитам падают уже на протяжении 7 месяцев, с мая этого года они снизились на 3,08 п.п.

Напомним, Национальный банк устанавливает расчетные величины стандартного риска ежемесячно, начиная с 1 марта 2019 года.