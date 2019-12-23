Вице-премьер раскрыл подробности одной из дорожных карт с Россией
Соглашение затронет поставки продовольствия.
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник, сообщает «Белсат».
По словам вице-премьера, балансы поставок продовольствия удовлетворяют обе стороны.
Владимир Дворник также отметил, что для того, чтобы отработать механизм ввода и снятия ограничений на поставки продукции аграрных предприятий, Беларуси и России может потребоваться от двух-трех месяцев до полугода.
«Порядок мы отрабатываем, договоренность между министерствами сельского хозяйства двух стран есть, поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен», – сказал он.
08:59 23/12/2019
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